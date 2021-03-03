جامعة الباحة تجدد التحذير من خطورة جماعة الإخوان الإرهابية

نظمت ندوة "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء"

أكد رئيس جامعة الباحة الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين؛ أن بيان هيئة كبار العلماء كان له الأثر الكبير في التحذير من جماعة الإخوان وما جرّته هذه الجماعة من ويلات على الأوطان الإسلامية.



جاء ذلك خلال الندوة العلمية "وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية" التي نظمتها جامعة الباحة برعاية رئيس الجامعة بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة.



وأوضح رئيس جامعة الباحة أن الندوة تُعد في غاية الأهمية، وتهدف لجمع الكلمة وتوحيد الصف، خلف قيادة هذا البلد المبارك ونبذ الجماعات، والأحزاب وأسباب الفرقة وزعزعة الصف.



عقب ذلك بدأت الندوة العلمية التي أدارها مستشار رئيس الجامعة والمشرف على وحدة التوعية الفكرية الدكتور حزام بن سعد الغامدي، حيث كان المحور الأول "مكانة العلماء الراسخين ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة " قدمه متحدث من وزارة التعليم الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر يحيى جدّه.





فيما كان المحور الثاني "التحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان" قدمه متحدث من رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليّل.



وتحدث في المحور الثالث "الحث على الاجتماع ولزوم الجماعة وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل" متحدث من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ عامر بن بنوان العنزي. وفي ختام الندوة تم إتاحة الفرصة لبعض المداخلات والاستفسارات من الحضور.