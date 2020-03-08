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سويسرا تُعلن تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة

أعلنت الإذاعة السويسرية، اليوم، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" وارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة في البلاد.

وأفادت الإذاعة في نشرتها الإخبارية، بأن الوفاة حدثت في مقاطعة (ريف بازل) شمال غربي البلاد.

ونقلت عن وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية، أن 51 حالة أخرى يُشتبه في إصابتها بالفيروس، ولا تزال عيناتهم تحت الفحص المخبري.

وحظرت السلطات السويسرية جميع الفعاليات الجماهيرية الكبرى التي تشمل أكثر من ألف شخص لمدة أسبوعين.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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سويسرا تُعلن تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا
سبق

أعلنت الإذاعة السويسرية، اليوم، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" وارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة في البلاد.

وأفادت الإذاعة في نشرتها الإخبارية، بأن الوفاة حدثت في مقاطعة (ريف بازل) شمال غربي البلاد.

ونقلت عن وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية، أن 51 حالة أخرى يُشتبه في إصابتها بالفيروس، ولا تزال عيناتهم تحت الفحص المخبري.

وحظرت السلطات السويسرية جميع الفعاليات الجماهيرية الكبرى التي تشمل أكثر من ألف شخص لمدة أسبوعين.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:04 PM

سويسرا تُعلن تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإذاعة السويسرية، اليوم، تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" وارتفاع عدد الإصابات إلى 281 حالة في البلاد.

وأفادت الإذاعة في نشرتها الإخبارية، بأن الوفاة حدثت في مقاطعة (ريف بازل) شمال غربي البلاد.

ونقلت عن وزارة الدولة للشؤون الصحية السويسرية، أن 51 حالة أخرى يُشتبه في إصابتها بالفيروس، ولا تزال عيناتهم تحت الفحص المخبري.

وحظرت السلطات السويسرية جميع الفعاليات الجماهيرية الكبرى التي تشمل أكثر من ألف شخص لمدة أسبوعين.

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