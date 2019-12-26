النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة.. وضباب في الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير الباحة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير الباحة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
08:33 AM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة.. وضباب في الشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,486

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير الباحة، كما يُتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,843
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,501
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,864
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,381

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة