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"ضياء عزيز" يطالب بتشكيل لجنة من المهندسين لصيانة مجسم "المصحف الشريف" بمكة المكرمة

قال لـ"سبق" : أتمنى تنفيذ العملية بشكل مدروس.. وثمّن توجيه أمين العاصمة المقدسة

عقّب الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز، مصمم مجسم المصحف الشريف بمكة المكرمة؛ على توجيه أمين العاصمة المقدسة؛ الأخير، بسرعة التدخل وعمل صيانة شاملة لمجسم بوابة مكة استجابة لنداء المصمم قبل عدة أيام؛ متمنياً أن يكون موجوداً أثناء الصيانة.

وقال "عزير" مصمم المصحف الشريف الواقع على طريق " مكة- جدة السريع " في تصريح لـ"سبق": أنا سعيد جداً بتوجيه أمين العاصمة المقدسة بسرعة التدخل والعمل على صيانة المجسم، وأتمنى أن تكون عملية الصيانة بشكل مدروس بحيث تشمل المجسم كاملاً، وليس أجزاء منه فقط.

وأضاف: أتمنى تكوين لجنة من المهندسين المختصين، كما تمنى أن يكون ضمن هذه اللجنة؛ فضلاً عن تمنياته بوجوده خلال عملية الصيانة التي ستطرأ على المجسم، لتتم أعمال الصيانة للمجسم كاملاً وبشكل مقنن ومدروس.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ قد وجّه أمس وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة سرعة التدخل وعمل صيانة شاملة في مجسم بوابة مكة المكرمة، الذي يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام؛ عقب نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم مجسم المصحف الشريف يطالب أمانة مكة بصيانته"، حيث طالب فيه الفنان التشكيلي ضياء عزيز أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة- جدة السريع".

ويعدُّ مجسم المصحف الشريف؛ مجسماً جمالياً يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة- جدة السريع؛ وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي.

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"ضياء عزيز" يطالب بتشكيل لجنة من المهندسين لصيانة مجسم "المصحف الشريف" بمكة المكرمة
سبق

عقّب الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز، مصمم مجسم المصحف الشريف بمكة المكرمة؛ على توجيه أمين العاصمة المقدسة؛ الأخير، بسرعة التدخل وعمل صيانة شاملة لمجسم بوابة مكة استجابة لنداء المصمم قبل عدة أيام؛ متمنياً أن يكون موجوداً أثناء الصيانة.

وقال "عزير" مصمم المصحف الشريف الواقع على طريق " مكة- جدة السريع " في تصريح لـ"سبق": أنا سعيد جداً بتوجيه أمين العاصمة المقدسة بسرعة التدخل والعمل على صيانة المجسم، وأتمنى أن تكون عملية الصيانة بشكل مدروس بحيث تشمل المجسم كاملاً، وليس أجزاء منه فقط.

وأضاف: أتمنى تكوين لجنة من المهندسين المختصين، كما تمنى أن يكون ضمن هذه اللجنة؛ فضلاً عن تمنياته بوجوده خلال عملية الصيانة التي ستطرأ على المجسم، لتتم أعمال الصيانة للمجسم كاملاً وبشكل مقنن ومدروس.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ قد وجّه أمس وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة سرعة التدخل وعمل صيانة شاملة في مجسم بوابة مكة المكرمة، الذي يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام؛ عقب نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم مجسم المصحف الشريف يطالب أمانة مكة بصيانته"، حيث طالب فيه الفنان التشكيلي ضياء عزيز أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة- جدة السريع".

ويعدُّ مجسم المصحف الشريف؛ مجسماً جمالياً يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة- جدة السريع؛ وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
03:02 PM

"ضياء عزيز" يطالب بتشكيل لجنة من المهندسين لصيانة مجسم "المصحف الشريف" بمكة المكرمة

قال لـ"سبق" : أتمنى تنفيذ العملية بشكل مدروس.. وثمّن توجيه أمين العاصمة المقدسة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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عقّب الفنان التشكيلي السعودي ضياء عزيز، مصمم مجسم المصحف الشريف بمكة المكرمة؛ على توجيه أمين العاصمة المقدسة؛ الأخير، بسرعة التدخل وعمل صيانة شاملة لمجسم بوابة مكة استجابة لنداء المصمم قبل عدة أيام؛ متمنياً أن يكون موجوداً أثناء الصيانة.

وقال "عزير" مصمم المصحف الشريف الواقع على طريق " مكة- جدة السريع " في تصريح لـ"سبق": أنا سعيد جداً بتوجيه أمين العاصمة المقدسة بسرعة التدخل والعمل على صيانة المجسم، وأتمنى أن تكون عملية الصيانة بشكل مدروس بحيث تشمل المجسم كاملاً، وليس أجزاء منه فقط.

وأضاف: أتمنى تكوين لجنة من المهندسين المختصين، كما تمنى أن يكون ضمن هذه اللجنة؛ فضلاً عن تمنياته بوجوده خلال عملية الصيانة التي ستطرأ على المجسم، لتتم أعمال الصيانة للمجسم كاملاً وبشكل مقنن ومدروس.

وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ قد وجّه أمس وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة سرعة التدخل وعمل صيانة شاملة في مجسم بوابة مكة المكرمة، الذي يقع على طريق الأمير محمد بن سلمان الرابط بين الشميسي والمسجد الحرام؛ عقب نشر "سبق" خبرًا تحت عنوان: "بعد 40 عامًا من تشييده.. مصمم مجسم المصحف الشريف يطالب أمانة مكة بصيانته"، حيث طالب فيه الفنان التشكيلي ضياء عزيز أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة مجسم المصحف الشريف الواقع على طريق "مكة- جدة السريع".

ويعدُّ مجسم المصحف الشريف؛ مجسماً جمالياً يصافح أنظار الملايين من زوّار العاصمة المقدسة، سواءً من القادمين أو المغادرين من طريق مكة- جدة السريع؛ وهو من تصميم الفنان التشكيلي ضياء عزيز، واستوحى فكرته من المصحف الشريف المستقر على حامل خشبي.

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