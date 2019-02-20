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رئيس الوزراء الأثيوبي يعلن بدء إنتاج الكهرباء من "سد النهضة"

مصر تعتبره خرقاً للاتفاق بين الجانبين

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، أن أثيوبيا ستبدأ إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة، فيما اعتبرت مصر هذه الخطوة خرقاً للاتفاق الموقع بين البلدين.

وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في "محطة توليد الطاقة"، ودشّن عملية إنتاج الكهرباء، عبر السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقال أحمد، مخاطبًا مصر والسودان: "توليد الكهرباء الذي بدأ اليوم هو ملك لكم، لذا أودّ أن أهنئكم أيضًا، وأود أيضًا أن أتوجه إليكم بالشكر على الضغط الذي تعرضنا له من جانبكم حتى ولو كان بطريقة غير إيجابية"، وفق ما ذكر موقع "بي بي سي".

وتابع: "هذه المياه سوف تستمر في التدفق إلى السودان ومصر أثناء توليد الطاقة، واليوم نجحنا في أن نجعل العالم يشاهد ما كنا نتحدث عنه، وهو أن شعب وحكومة أثيوبيا ليس لديهم أي نوايا من وراء بناء السد تهدف إلى تجويع أو تعطيش إخواننا المصريين والسودانيين".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي: "تعقيباً على الإعلان الأثيوبي اليوم عن البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الأثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ في 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الأثيوبي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس الوزراء الأثيوبي يعلن بدء إنتاج الكهرباء من "سد النهضة"
سبق

أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، أن أثيوبيا ستبدأ إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة، فيما اعتبرت مصر هذه الخطوة خرقاً للاتفاق الموقع بين البلدين.

وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في "محطة توليد الطاقة"، ودشّن عملية إنتاج الكهرباء، عبر السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقال أحمد، مخاطبًا مصر والسودان: "توليد الكهرباء الذي بدأ اليوم هو ملك لكم، لذا أودّ أن أهنئكم أيضًا، وأود أيضًا أن أتوجه إليكم بالشكر على الضغط الذي تعرضنا له من جانبكم حتى ولو كان بطريقة غير إيجابية"، وفق ما ذكر موقع "بي بي سي".

وتابع: "هذه المياه سوف تستمر في التدفق إلى السودان ومصر أثناء توليد الطاقة، واليوم نجحنا في أن نجعل العالم يشاهد ما كنا نتحدث عنه، وهو أن شعب وحكومة أثيوبيا ليس لديهم أي نوايا من وراء بناء السد تهدف إلى تجويع أو تعطيش إخواننا المصريين والسودانيين".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي: "تعقيباً على الإعلان الأثيوبي اليوم عن البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الأثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ في 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الأثيوبي".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
06:17 PM

رئيس الوزراء الأثيوبي يعلن بدء إنتاج الكهرباء من "سد النهضة"

مصر تعتبره خرقاً للاتفاق بين الجانبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد، أن أثيوبيا ستبدأ إنتاج الكهرباء لأول مرة من سد النهضة، فيما اعتبرت مصر هذه الخطوة خرقاً للاتفاق الموقع بين البلدين.

وقام أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في "محطة توليد الطاقة"، ودشّن عملية إنتاج الكهرباء، عبر السد الضخم المقام على النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه النيل الذي يمر عبر السودان ومصر.

وقال أحمد، مخاطبًا مصر والسودان: "توليد الكهرباء الذي بدأ اليوم هو ملك لكم، لذا أودّ أن أهنئكم أيضًا، وأود أيضًا أن أتوجه إليكم بالشكر على الضغط الذي تعرضنا له من جانبكم حتى ولو كان بطريقة غير إيجابية"، وفق ما ذكر موقع "بي بي سي".

وتابع: "هذه المياه سوف تستمر في التدفق إلى السودان ومصر أثناء توليد الطاقة، واليوم نجحنا في أن نجعل العالم يشاهد ما كنا نتحدث عنه، وهو أن شعب وحكومة أثيوبيا ليس لديهم أي نوايا من وراء بناء السد تهدف إلى تجويع أو تعطيش إخواننا المصريين والسودانيين".

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي: "تعقيباً على الإعلان الأثيوبي اليوم عن البدء بشكل أحادي في تشغيل سد النهضة، بعد سابق الشروع أحادياً في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الأثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ في 2015، الموقع من قِبَل رئيس الوزراء الأثيوبي".

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