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بعد التعادل.. أبها "يفرمل" انطلاقة الشباب ويمنح الاتحاد الفرح

في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أوقف فريق أبها الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات نظيره الشباب؛ وذلك بعد فرض التعادل عليه 1/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم أبها بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب حسن القيد عند الدقيقة الثامنة من تسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس فواز القرني.

وتصدت العارضة الأبهاوية عند الدقيقة الـ18 لكرة رأسية لمهاجم الشباب "ريغالو".

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ58، أحرز أحمد شراحيلي (مدافع الشباب) هدف التعادل لفريقه برأسية رائعة بعد استثماره عرضية "بانيغا".

وبتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة (جاءت النتيجة في صالح الاتحاد المتصدر بـ 35 نقطة)، وأبها تاسعًا بـ 19 نقطة.

الشباب أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد التعادل.. أبها "يفرمل" انطلاقة الشباب ويمنح الاتحاد الفرح
سبق

أوقف فريق أبها الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات نظيره الشباب؛ وذلك بعد فرض التعادل عليه 1/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم أبها بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب حسن القيد عند الدقيقة الثامنة من تسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس فواز القرني.

وتصدت العارضة الأبهاوية عند الدقيقة الـ18 لكرة رأسية لمهاجم الشباب "ريغالو".

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ58، أحرز أحمد شراحيلي (مدافع الشباب) هدف التعادل لفريقه برأسية رائعة بعد استثماره عرضية "بانيغا".

وبتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة (جاءت النتيجة في صالح الاتحاد المتصدر بـ 35 نقطة)، وأبها تاسعًا بـ 19 نقطة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
08:25 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:37 AM

بعد التعادل.. أبها "يفرمل" انطلاقة الشباب ويمنح الاتحاد الفرح

في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
1
2,795

أوقف فريق أبها الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات نظيره الشباب؛ وذلك بعد فرض التعادل عليه 1/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم أبها بهدف دون مقابل، أحرزه اللاعب حسن القيد عند الدقيقة الثامنة من تسديدة أرضية زاحفة على يمين الحارس فواز القرني.

وتصدت العارضة الأبهاوية عند الدقيقة الـ18 لكرة رأسية لمهاجم الشباب "ريغالو".

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ58، أحرز أحمد شراحيلي (مدافع الشباب) هدف التعادل لفريقه برأسية رائعة بعد استثماره عرضية "بانيغا".

وبتلك النتيجة بقي الشباب ثانيًا في سلم الترتيب برصيد 32 نقطة (جاءت النتيجة في صالح الاتحاد المتصدر بـ 35 نقطة)، وأبها تاسعًا بـ 19 نقطة.

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