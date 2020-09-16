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"هدف" يودع 10 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة

لمشاركتهم في برنامج "تمهير".. عن شهر أغسطس الماضي

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 9.798 مليون ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وحددت آلية البرنامج، تقديمَ مكافأة مالية قدرها ألفا ريال، تودَع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخرًا، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد "هدف" دعوته لجميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يودع 10 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 9.798 مليون ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وحددت آلية البرنامج، تقديمَ مكافأة مالية قدرها ألفا ريال، تودَع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخرًا، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد "هدف" دعوته لجميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
12:26 PM

"هدف" يودع 10 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة

لمشاركتهم في برنامج "تمهير".. عن شهر أغسطس الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 9.798 مليون ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وحددت آلية البرنامج، تقديمَ مكافأة مالية قدرها ألفا ريال، تودَع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخرًا، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد "هدف" دعوته لجميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

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