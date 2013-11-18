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الأمن العام يضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

في القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل على تسعة مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن تسع مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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الأمن العام يضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل على تسعة مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن تسع مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
06:21 PM

الأمن العام يضبط مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي

في القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل على تسعة مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن تسع مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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