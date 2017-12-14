"عمران خان" يصل إلى المدينة المنورة

وكيل إمارة المنطقة كان في استقباله بالمطار

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان للمدينة المنورة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.