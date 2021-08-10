هل الإصابة بـ"كورونا" تعفي المصاب من الجرعة الثانية في حال تلقيه الأولى؟.. "الصحة" تجيب

حسمت وزارة الصحة اللغط حول إمكانية تلقي الجرعة الثانية للشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى قبل إصابته بالفيروس، مؤكدة أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وردًّا على سؤال عن "هل الإصابة بكورونا تعفي المصاب من أخذ الجرعة الثانية في حال كان قد تلقى جرعة أولى قبل إصابته؟" أجابت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" بقولها: "حسب التوصيات الحالية فإنه عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة".