النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل الإصابة بـ"كورونا" تعفي المصاب من الجرعة الثانية في حال تلقيه الأولى؟.. "الصحة" تجيب

حسمت وزارة الصحة اللغط حول إمكانية تلقي الجرعة الثانية للشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى قبل إصابته بالفيروس، مؤكدة أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وردًّا على سؤال عن "هل الإصابة بكورونا تعفي المصاب من أخذ الجرعة الثانية في حال كان قد تلقى جرعة أولى قبل إصابته؟" أجابت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" بقولها: "حسب التوصيات الحالية فإنه عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل الإصابة بـ"كورونا" تعفي المصاب من الجرعة الثانية في حال تلقيه الأولى؟.. "الصحة" تجيب
سبق

حسمت وزارة الصحة اللغط حول إمكانية تلقي الجرعة الثانية للشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى قبل إصابته بالفيروس، مؤكدة أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وردًّا على سؤال عن "هل الإصابة بكورونا تعفي المصاب من أخذ الجرعة الثانية في حال كان قد تلقى جرعة أولى قبل إصابته؟" أجابت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" بقولها: "حسب التوصيات الحالية فإنه عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة".

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:40 PM

هل الإصابة بـ"كورونا" تعفي المصاب من الجرعة الثانية في حال تلقيه الأولى؟.. "الصحة" تجيب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
16,835

حسمت وزارة الصحة اللغط حول إمكانية تلقي الجرعة الثانية للشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تلقيه الجرعة الأولى قبل إصابته بالفيروس، مؤكدة أنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد 10 أيام على الأقل من الإصابة.

وردًّا على سؤال عن "هل الإصابة بكورونا تعفي المصاب من أخذ الجرعة الثانية في حال كان قد تلقى جرعة أولى قبل إصابته؟" أجابت الصحة ممثلة في "#الصحة_937" بقولها: "حسب التوصيات الحالية فإنه عند الإصابة بعد تلقي الجرعة الأولى يمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة