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"سعد الدخيل" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله الشيخ سعد بن صالح بن ناصر الدخيل، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، بمسجد موضي العثمان بالدرعية، والعزاء في المسجد والمقبرة والدفن بمقبرة العمارية.

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

والعزاء لأبنائه على الأرقام:


ناصر:0554818161

صالح: 0554414227


عبدالرحمن: 0505404603

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"سعد الدخيل" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله الشيخ سعد بن صالح بن ناصر الدخيل، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، بمسجد موضي العثمان بالدرعية، والعزاء في المسجد والمقبرة والدفن بمقبرة العمارية.

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

والعزاء لأبنائه على الأرقام:


ناصر:0554818161

صالح: 0554414227


عبدالرحمن: 0505404603

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
10:39 PM

"سعد الدخيل" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله الشيخ سعد بن صالح بن ناصر الدخيل، وأديت الصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاثنين، بمسجد موضي العثمان بالدرعية، والعزاء في المسجد والمقبرة والدفن بمقبرة العمارية.

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

والعزاء لأبنائه على الأرقام:


ناصر:0554818161

صالح: 0554414227


عبدالرحمن: 0505404603

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,163
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

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