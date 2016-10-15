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"روسيا سيغودنيا" تفتتح ممثلية في السعودية

كيسيليوف: المملكة لاعب مهم بالساحة العالمية

اتفقت وزارة الإعلام السعودية ووكالة "روسيا سيغودنيا"، على فتح ممثلية لعمل المستشارين في المملكة، وتم توقيع الوثيقة بشأن هذا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالية إلى الرياض.

وقام وزير الإعلام تركي الشبانة؛ والمدير العام للوكالة دميتري كيسيليوف؛ بالتوقيع على خطة التعاون بين "روسيا سيغودنيا" والوزارة.

وقال الشبانة؛ لوكالة "سبوتنيك": "نحن سعداء للغاية لظهور ممثلية لـ"روسيا سيغودنيا" في الرياض. ويسرنا أن نصبح مصدر معلومات لأخباركم، وكذلك لإمكانيتكم تلقي معلومات مباشرة ورؤية المملكة العربية السعودية".

وأكّد كيسيليوف؛ بدوره أن المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية على الساحة العالمية.

وقال: "نأمل الآن أن نكون قادرين على تقديم معلومات أكثر دقة حول الوضع في المنطقة، وأن يكون الجانب السعودي منفتحاً على التواصل الإعلامي مع صحفيينا".

ووفق "سبوتنك" تؤكّد الوثيقة أن الأطراف تخطط لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير ساحة المعلومات، وتعزيز التغطية الإعلامية الموضوعية والمهنية للعمليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والرياضية.. كما وافق الطرفان على تقديم أيّ مساعدة ممكنة للصحفيين في بلدانهم.

وزارة الإعلام السعودية روسيا سيغودنيا بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"روسيا سيغودنيا" تفتتح ممثلية في السعودية
سبق

اتفقت وزارة الإعلام السعودية ووكالة "روسيا سيغودنيا"، على فتح ممثلية لعمل المستشارين في المملكة، وتم توقيع الوثيقة بشأن هذا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالية إلى الرياض.

وقام وزير الإعلام تركي الشبانة؛ والمدير العام للوكالة دميتري كيسيليوف؛ بالتوقيع على خطة التعاون بين "روسيا سيغودنيا" والوزارة.

وقال الشبانة؛ لوكالة "سبوتنيك": "نحن سعداء للغاية لظهور ممثلية لـ"روسيا سيغودنيا" في الرياض. ويسرنا أن نصبح مصدر معلومات لأخباركم، وكذلك لإمكانيتكم تلقي معلومات مباشرة ورؤية المملكة العربية السعودية".

وأكّد كيسيليوف؛ بدوره أن المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية على الساحة العالمية.

وقال: "نأمل الآن أن نكون قادرين على تقديم معلومات أكثر دقة حول الوضع في المنطقة، وأن يكون الجانب السعودي منفتحاً على التواصل الإعلامي مع صحفيينا".

ووفق "سبوتنك" تؤكّد الوثيقة أن الأطراف تخطط لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير ساحة المعلومات، وتعزيز التغطية الإعلامية الموضوعية والمهنية للعمليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والرياضية.. كما وافق الطرفان على تقديم أيّ مساعدة ممكنة للصحفيين في بلدانهم.

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
09:20 AM

"روسيا سيغودنيا" تفتتح ممثلية في السعودية

كيسيليوف: المملكة لاعب مهم بالساحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفقت وزارة الإعلام السعودية ووكالة "روسيا سيغودنيا"، على فتح ممثلية لعمل المستشارين في المملكة، وتم توقيع الوثيقة بشأن هذا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحالية إلى الرياض.

وقام وزير الإعلام تركي الشبانة؛ والمدير العام للوكالة دميتري كيسيليوف؛ بالتوقيع على خطة التعاون بين "روسيا سيغودنيا" والوزارة.

وقال الشبانة؛ لوكالة "سبوتنيك": "نحن سعداء للغاية لظهور ممثلية لـ"روسيا سيغودنيا" في الرياض. ويسرنا أن نصبح مصدر معلومات لأخباركم، وكذلك لإمكانيتكم تلقي معلومات مباشرة ورؤية المملكة العربية السعودية".

وأكّد كيسيليوف؛ بدوره أن المملكة العربية السعودية لاعب مهم للغاية على الساحة العالمية.

وقال: "نأمل الآن أن نكون قادرين على تقديم معلومات أكثر دقة حول الوضع في المنطقة، وأن يكون الجانب السعودي منفتحاً على التواصل الإعلامي مع صحفيينا".

ووفق "سبوتنك" تؤكّد الوثيقة أن الأطراف تخطط لتنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير ساحة المعلومات، وتعزيز التغطية الإعلامية الموضوعية والمهنية للعمليات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والرياضية.. كما وافق الطرفان على تقديم أيّ مساعدة ممكنة للصحفيين في بلدانهم.

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