موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان

يضم مصلَّى للرجال يتسع لـ4000 مُصلٍّ وآخر للنساء يتسع لـ 2000 وساحات خارجية تتسع لـ6000 شخص

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على بناء مشروع جامع خادم الحرمين الشريفين بالجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ويضم المشروع الذي يقع في المدينة الجامعية ( 10 - H) مصلَّى للرجال يتسع لـ4000 مُصلٍّ، وآخر للنساء يتسع لـ 2000 مُصلِّية، إضافة إلى ساحات خارجية تتسع لـ6000 شخص.

كما يحتوي المشروع على مكتبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتحف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للمؤتمرات، وكذلك منطقة للخدمات الإدارية، ومواقف للسيارات.