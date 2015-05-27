"الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين"

عُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط وإحباط محاولتَيْ تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.6) كيلوجرام، وعُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المفتش بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه بإجراء عملية الفحص عبر جهاز فحص الأحشاء بالأشعة جرى التأكُّد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها؛ إذ عُثر بداخل أحشائها على (60) كبسولة، تحتوي جميعها على (683.5) جرام من مادة "الكوكايين" المخدرة.

وأضافت بأنه جرى إحباط محاولة ثانية لتهريب كمية أخرى من مادة "الكوكايين" بالطريقة ذاتها داخل (80) كبسولة، تحتوي على (918.5) جرام، داخل أحشاء أحد المسافرين القادمين من خارج المملكة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنّ محاولات تهريب المخدرات داخل الأحشاء تُعد من أبرز الطرق التي يسلكها أرباب التهريب لمحاولة إدخال المخدرات كالهيروين والكوكايين، إلا أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، وتسعى باستمرار للتصدي لهذه المحاولات، وكشف حيل ومخططات المهربين.