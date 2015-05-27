النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين"

عُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط وإحباط محاولتَيْ تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.6) كيلوجرام، وعُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المفتش بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه بإجراء عملية الفحص عبر جهاز فحص الأحشاء بالأشعة جرى التأكُّد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها؛ إذ عُثر بداخل أحشائها على (60) كبسولة، تحتوي جميعها على (683.5) جرام من مادة "الكوكايين" المخدرة.

وأضافت بأنه جرى إحباط محاولة ثانية لتهريب كمية أخرى من مادة "الكوكايين" بالطريقة ذاتها داخل (80) كبسولة، تحتوي على (918.5) جرام، داخل أحشاء أحد المسافرين القادمين من خارج المملكة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنّ محاولات تهريب المخدرات داخل الأحشاء تُعد من أبرز الطرق التي يسلكها أرباب التهريب لمحاولة إدخال المخدرات كالهيروين والكوكايين، إلا أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، وتسعى باستمرار للتصدي لهذه المحاولات، وكشف حيل ومخططات المهربين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين"
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط وإحباط محاولتَيْ تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.6) كيلوجرام، وعُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المفتش بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه بإجراء عملية الفحص عبر جهاز فحص الأحشاء بالأشعة جرى التأكُّد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها؛ إذ عُثر بداخل أحشائها على (60) كبسولة، تحتوي جميعها على (683.5) جرام من مادة "الكوكايين" المخدرة.

وأضافت بأنه جرى إحباط محاولة ثانية لتهريب كمية أخرى من مادة "الكوكايين" بالطريقة ذاتها داخل (80) كبسولة، تحتوي على (918.5) جرام، داخل أحشاء أحد المسافرين القادمين من خارج المملكة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنّ محاولات تهريب المخدرات داخل الأحشاء تُعد من أبرز الطرق التي يسلكها أرباب التهريب لمحاولة إدخال المخدرات كالهيروين والكوكايين، إلا أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، وتسعى باستمرار للتصدي لهذه المحاولات، وكشف حيل ومخططات المهربين.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:42 PM

"الجمارك" تُحبط محاولتَيْ تهريب أكثر من (1.6) كيلوجرام من "الكوكايين"

عُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
945

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من ضبط وإحباط محاولتَيْ تهريب كمية من مادة "الكوكايين" المخدرة، بلغت أكثر من (1.6) كيلوجرام، وعُثر عليها مُخبَّأة في أحشاء "رجل وامرأة" عند قدومهما إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المفتش بإحدى السيدات التي كانت ضمن الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه بإجراء عملية الفحص عبر جهاز فحص الأحشاء بالأشعة جرى التأكُّد من نتيجة الفحص التي أثبتت إيجابيتها؛ إذ عُثر بداخل أحشائها على (60) كبسولة، تحتوي جميعها على (683.5) جرام من مادة "الكوكايين" المخدرة.

وأضافت بأنه جرى إحباط محاولة ثانية لتهريب كمية أخرى من مادة "الكوكايين" بالطريقة ذاتها داخل (80) كبسولة، تحتوي على (918.5) جرام، داخل أحشاء أحد المسافرين القادمين من خارج المملكة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أنّ محاولات تهريب المخدرات داخل الأحشاء تُعد من أبرز الطرق التي يسلكها أرباب التهريب لمحاولة إدخال المخدرات كالهيروين والكوكايين، إلا أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية تبذل أقصى جهودها في سبيل تحقيق أمن وحماية المجتمع، وتسعى باستمرار للتصدي لهذه المحاولات، وكشف حيل ومخططات المهربين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,594
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة