شاهد من أبها.. ضبط مقهى يقدم الشيشة للزبائن داخل غرف مغلقة!

أُغلق واُتخذت بحقه وعمالته الإجراءات.. إحالة إلى الجهات ذات العلاقة

ضبطت أمانة منطقة عسير، ممثلةً بإدارة الرقابة المسائية، خلال جولاتها التفتيشية، أحد المقاهي بمدينة أبها يُقدّم الشيشة والمعسل، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة لأوامر الإغلاق التي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، بيّن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي؛ أن الفرق الرقابية المسائية التابعة لأمانة منطقة عسير ضبطت المقهى بعد رصد مخالفته منع تقديم الشيشة والمعسل؛ تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الفترة الحالية للحد من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً أن فرق الرقابة المسائية رصدت المقهى بعد متابعته والتحقّق من أنه كان يقوم باستقبال الزبائن داخل غرف مغلقة بعيداً عن أنظار الرقابة لتقديم الشيشة والمعسلات لهم وضبط عددٍ من عمالة المقهى.

وبيّن "الحميدي"؛ أنه تمّ إغلاق المقهى فور ضبطه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمّت إحالته إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدّد على أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق أقصى العقوبات بحق كل مَن يتجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة مع المتابعة المستمرة لهذه الأنشطة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مهيباً بالجميع، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة الجميع واستشعاراً بالمسؤولية والامتثال للإجراءات وعدم مخالفتها؛ كل فيما يخصه تجاه هذا الوباء.