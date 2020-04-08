"صحة حائل" تنفّذ مبادرة" افحص وأنت بسيارتك"

بلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف مراجع

تُنفّذ "صحة حائل" مبادرة نوعية تحت مسمّى" افحص وأنت بسيارتك"؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها أكثر من 6 آلاف مراجع، وذلك منذ إطلاق المبادرة منتصف مارس الماضي حتى الآن.

وتتضمن المبادرة وجود عيادة الفحص الاختياري، وذلك في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل؛ يتم من خلالها التوعية والتقييم الطبي المبدئي للحالة الصحية، وتعمل من الأحد حتى الخميس خلال الفترة من 9 صباحاً – 6 مساءً.