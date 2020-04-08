النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل" تنفّذ مبادرة" افحص وأنت بسيارتك"

بلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف مراجع

تُنفّذ "صحة حائل" مبادرة نوعية تحت مسمّى" افحص وأنت بسيارتك"؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها أكثر من 6 آلاف مراجع، وذلك منذ إطلاق المبادرة منتصف مارس الماضي حتى الآن.

وتتضمن المبادرة وجود عيادة الفحص الاختياري، وذلك في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل؛ يتم من خلالها التوعية والتقييم الطبي المبدئي للحالة الصحية، وتعمل من الأحد حتى الخميس خلال الفترة من 9 صباحاً – 6 مساءً.

صحة حائل مبادرة افحص وأنت بسيارتك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة حائل" تنفّذ مبادرة" افحص وأنت بسيارتك"
سبق

تُنفّذ "صحة حائل" مبادرة نوعية تحت مسمّى" افحص وأنت بسيارتك"؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها أكثر من 6 آلاف مراجع، وذلك منذ إطلاق المبادرة منتصف مارس الماضي حتى الآن.

وتتضمن المبادرة وجود عيادة الفحص الاختياري، وذلك في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل؛ يتم من خلالها التوعية والتقييم الطبي المبدئي للحالة الصحية، وتعمل من الأحد حتى الخميس خلال الفترة من 9 صباحاً – 6 مساءً.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:54 AM

"صحة حائل" تنفّذ مبادرة" افحص وأنت بسيارتك"

بلغ إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 6 آلاف مراجع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
1
4,133

تُنفّذ "صحة حائل" مبادرة نوعية تحت مسمّى" افحص وأنت بسيارتك"؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منها أكثر من 6 آلاف مراجع، وذلك منذ إطلاق المبادرة منتصف مارس الماضي حتى الآن.

وتتضمن المبادرة وجود عيادة الفحص الاختياري، وذلك في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل؛ يتم من خلالها التوعية والتقييم الطبي المبدئي للحالة الصحية، وتعمل من الأحد حتى الخميس خلال الفترة من 9 صباحاً – 6 مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة