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"الخطيب": إقرار "الوزراء" الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة يأتي منسجمًا مع تطلعات القيادة

يبرز جهود المملكة في القطاع السياحي عالمياً

أقر مجلس الوزراء اليوم، الترتيبات التنظيمية الخاصة بالأكاديمية العالمية للسياحة التي جاءت كثمرة تعاون بين المملكة ممثلاً في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية في الأمم المتحدة (UNWTO).
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن إقرار مجلس الوزراء اليوم يأتي منسجما مع تطلعات القيادة وتوجيهاتها بشأن ضرورة تهيئة جميع السبل للارتقاء بالخدمات السياحية في المملكة، كما يبرز جهود المملكة في القطاع السياحي عالمياً.
وأوضح أن الأكاديمية العالمية للسياحة هي جزء من استراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، حيث ستعمل على استقطاب أفضل الخبرات من مختلف دول العالم وتوفير مسارات تدريبية وتعليمية لتطوير التعليم السياحي ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم، حيث ستكون متاحة لاستقبال الطلاب والمتدربين من داخل وخارج المملكة، وذلك من خلال الشراكة مع منظمة السياحة العالمية التي أبرمت معها وزارة السياحة اتفاقية بهذا الخصوص.
وقال: إن الأكاديمية ستكون نبراساً ومنارة عالمية تُسهم في تطوير صناعة السياحة حول العالم، كما ستعمل على بناء خبرات سعودية قادرة على قيادة قطاع السياحة في المملكة ومشاريعه الضخمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وهذا الأمر سيكون بمثابة عامل دعم وجذب للمستثمرين في القطاع عبر تهيئة الطاقات المحلية اللازمة للعمل في المنشآت السياحية.
وكشف الخطيب أن الأكاديمية العالمية للسياحة لن يقتصر دورها على استقطاب الطلاب والطالبات، بل إن هذا الدور سيشمل تدريب العاملين في القطاع السياحي المحلي والدولي لتطوير مهاراتهم ومنحهم فرصًا أوسع للتطور الوظيفي.

مجلس الوزراء وزارة السياحة منظمة السياحة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطيب": إقرار "الوزراء" الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة يأتي منسجمًا مع تطلعات القيادة
سبق

أقر مجلس الوزراء اليوم، الترتيبات التنظيمية الخاصة بالأكاديمية العالمية للسياحة التي جاءت كثمرة تعاون بين المملكة ممثلاً في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية في الأمم المتحدة (UNWTO).
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن إقرار مجلس الوزراء اليوم يأتي منسجما مع تطلعات القيادة وتوجيهاتها بشأن ضرورة تهيئة جميع السبل للارتقاء بالخدمات السياحية في المملكة، كما يبرز جهود المملكة في القطاع السياحي عالمياً.
وأوضح أن الأكاديمية العالمية للسياحة هي جزء من استراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، حيث ستعمل على استقطاب أفضل الخبرات من مختلف دول العالم وتوفير مسارات تدريبية وتعليمية لتطوير التعليم السياحي ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم، حيث ستكون متاحة لاستقبال الطلاب والمتدربين من داخل وخارج المملكة، وذلك من خلال الشراكة مع منظمة السياحة العالمية التي أبرمت معها وزارة السياحة اتفاقية بهذا الخصوص.
وقال: إن الأكاديمية ستكون نبراساً ومنارة عالمية تُسهم في تطوير صناعة السياحة حول العالم، كما ستعمل على بناء خبرات سعودية قادرة على قيادة قطاع السياحة في المملكة ومشاريعه الضخمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وهذا الأمر سيكون بمثابة عامل دعم وجذب للمستثمرين في القطاع عبر تهيئة الطاقات المحلية اللازمة للعمل في المنشآت السياحية.
وكشف الخطيب أن الأكاديمية العالمية للسياحة لن يقتصر دورها على استقطاب الطلاب والطالبات، بل إن هذا الدور سيشمل تدريب العاملين في القطاع السياحي المحلي والدولي لتطوير مهاراتهم ومنحهم فرصًا أوسع للتطور الوظيفي.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
04:34 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
07:01 AM

"الخطيب": إقرار "الوزراء" الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة يأتي منسجمًا مع تطلعات القيادة

يبرز جهود المملكة في القطاع السياحي عالمياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقر مجلس الوزراء اليوم، الترتيبات التنظيمية الخاصة بالأكاديمية العالمية للسياحة التي جاءت كثمرة تعاون بين المملكة ممثلاً في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية في الأمم المتحدة (UNWTO).
وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن إقرار مجلس الوزراء اليوم يأتي منسجما مع تطلعات القيادة وتوجيهاتها بشأن ضرورة تهيئة جميع السبل للارتقاء بالخدمات السياحية في المملكة، كما يبرز جهود المملكة في القطاع السياحي عالمياً.
وأوضح أن الأكاديمية العالمية للسياحة هي جزء من استراتيجية تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، حيث ستعمل على استقطاب أفضل الخبرات من مختلف دول العالم وتوفير مسارات تدريبية وتعليمية لتطوير التعليم السياحي ليس في المملكة فحسب، بل على مستوى العالم، حيث ستكون متاحة لاستقبال الطلاب والمتدربين من داخل وخارج المملكة، وذلك من خلال الشراكة مع منظمة السياحة العالمية التي أبرمت معها وزارة السياحة اتفاقية بهذا الخصوص.
وقال: إن الأكاديمية ستكون نبراساً ومنارة عالمية تُسهم في تطوير صناعة السياحة حول العالم، كما ستعمل على بناء خبرات سعودية قادرة على قيادة قطاع السياحة في المملكة ومشاريعه الضخمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وهذا الأمر سيكون بمثابة عامل دعم وجذب للمستثمرين في القطاع عبر تهيئة الطاقات المحلية اللازمة للعمل في المنشآت السياحية.
وكشف الخطيب أن الأكاديمية العالمية للسياحة لن يقتصر دورها على استقطاب الطلاب والطالبات، بل إن هذا الدور سيشمل تدريب العاملين في القطاع السياحي المحلي والدولي لتطوير مهاراتهم ومنحهم فرصًا أوسع للتطور الوظيفي.

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