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"بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين

تفعيلاً لدور المواطن في متابعة الرقابة على الخدمات البلدية

يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز، والذي يأتي تتويجًا للبرنامج الذي انطلق قبل عامين تقريبًا، والهادف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية.

ويتناول البرنامج رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية، وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.

ويعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية، إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.

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"بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين
سبق

يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز، والذي يأتي تتويجًا للبرنامج الذي انطلق قبل عامين تقريبًا، والهادف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية.

ويتناول البرنامج رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية، وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.

ويعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية، إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
11:40 PM

"بلدي الرياض" يكرّم أصدقاء المجلس ويلتقي الإعلاميين

تفعيلاً لدور المواطن في متابعة الرقابة على الخدمات البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم المجلس البلدي بالرياض حفلاً تكريميًا لأصدقاء المجلس البلدي في لجانه الدائمة ونطاق الدوائر البلدية، في مسرح إدارة التشغيل والصيانة لأمانة الرياض بحي الملز، والذي يأتي تتويجًا للبرنامج الذي انطلق قبل عامين تقريبًا، والهادف إلى تفعيل دور المواطن في مراقبة الرقابة على الخدمات البلدية.

ويتناول البرنامج رفع واقع الأحياء من خلال عيون متابعة ومجتهدة لمجريات الخدمات البلدية، وسيتم تكريم أصدقاء المجلس الذين أظهروا نشاطًا عاليًا ومشاركة ممتدة في اللقاءات، والجولات الميدانية للمجلس، إضافة إلى تقديمهم لعدد المبادرات والمقترحات.

ويعقد المجلس عقب الحفل التكريمي لقاءً خاصًا مع الإعلاميين يتم فيه اطلاعهم على خطة المجلس التشغيلية، إضافة إلى أعمال المجلس البلدي ومبادراته خلال الفترة الماضية، والاستماع إلى أسئلة واستفسارات الإعلاميين حيالها إضافة إلى كل ما يخص الشأن البلدي بمدينة الرياض.

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