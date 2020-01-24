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172 متبرعًا بالدم لجنودنا بالحد الجنوبي في حملة مركز "الحركة الطبي" بالرياض

خلال 3 أيام.. وبمشاركة عربة التبرع التابعة لمدينة "سلطان الطبية العسكرية"

اختتمت، مساء أمس، المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم لأجل جنودنا بالحدّ الجنوبي (دماؤنا حياة لجنودنا 2)، والتي أشرف على تنظيمها، خلال يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، مركز قوة الحركة الطبي بحي قرطبة شمال الرياض، بمشاركة فاعلة من عربة التبرع بالدم التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والطاقم الطبي.

وتفصيلًا: شهدت الحملة خلال اليومين الماضيين، 97 متبرعًا ضخّوا 650 , 43 لترًا من دمائهم لصالح أبطالنا بالحد الجنوبي، بواقع 50 متبرعًا يوم الأربعاء، و47 متبرعًا يوم أمس الخميس.

وشارك بالحملة عدد من الإعلاميين ووجهاء المجتمع ومشاهير السوشيال ميديا والعسكريين، وحضور كثيف من المواطنين.

وانطلقت الحملة السبت الماضي؛ حيث شهدت 75 متبرعًا، بالإضافة للعديد من الذين منعتهم ظروفهم الصحية للتبرع وفق ما ذكره القائمون على عربة التبرع، ليصبح إجمالي من شارك بالحملة 172 متبرعًا خلال الأيام الثلاثة التي استضافها المركز.

وأشرف مركز قوة الحركة الطبي على الحملتين، واستعدّ باكرًا لها بكافة طواقمه الإدارية والطبية والفنية؛ إذ شارك جميع منسوبيه بهذه الحملة دون استثناء، وقاموا بالرد على كافة استفسارات الحضور، بل قاموا بتوفير العصائر والقهوة والمأكولات الخفيفة للمتبرعين والحضور.

ورغم الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة هذه الأيام، إلا أن المركز قام بنصب بيت شعر خارج المركز كاستراحة للمتبرعين؛ لأخذ قسط من الراحة بعد التبرع.

التبرع بالدم الحد الجنوبي دماؤنا حياة لجنودنا مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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172 متبرعًا بالدم لجنودنا بالحد الجنوبي في حملة مركز "الحركة الطبي" بالرياض
سبق

اختتمت، مساء أمس، المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم لأجل جنودنا بالحدّ الجنوبي (دماؤنا حياة لجنودنا 2)، والتي أشرف على تنظيمها، خلال يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، مركز قوة الحركة الطبي بحي قرطبة شمال الرياض، بمشاركة فاعلة من عربة التبرع بالدم التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والطاقم الطبي.

وتفصيلًا: شهدت الحملة خلال اليومين الماضيين، 97 متبرعًا ضخّوا 650 , 43 لترًا من دمائهم لصالح أبطالنا بالحد الجنوبي، بواقع 50 متبرعًا يوم الأربعاء، و47 متبرعًا يوم أمس الخميس.

وشارك بالحملة عدد من الإعلاميين ووجهاء المجتمع ومشاهير السوشيال ميديا والعسكريين، وحضور كثيف من المواطنين.

وانطلقت الحملة السبت الماضي؛ حيث شهدت 75 متبرعًا، بالإضافة للعديد من الذين منعتهم ظروفهم الصحية للتبرع وفق ما ذكره القائمون على عربة التبرع، ليصبح إجمالي من شارك بالحملة 172 متبرعًا خلال الأيام الثلاثة التي استضافها المركز.

وأشرف مركز قوة الحركة الطبي على الحملتين، واستعدّ باكرًا لها بكافة طواقمه الإدارية والطبية والفنية؛ إذ شارك جميع منسوبيه بهذه الحملة دون استثناء، وقاموا بالرد على كافة استفسارات الحضور، بل قاموا بتوفير العصائر والقهوة والمأكولات الخفيفة للمتبرعين والحضور.

ورغم الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة هذه الأيام، إلا أن المركز قام بنصب بيت شعر خارج المركز كاستراحة للمتبرعين؛ لأخذ قسط من الراحة بعد التبرع.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
10:04 PM

172 متبرعًا بالدم لجنودنا بالحد الجنوبي في حملة مركز "الحركة الطبي" بالرياض

خلال 3 أيام.. وبمشاركة عربة التبرع التابعة لمدينة "سلطان الطبية العسكرية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، مساء أمس، المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم لأجل جنودنا بالحدّ الجنوبي (دماؤنا حياة لجنودنا 2)، والتي أشرف على تنظيمها، خلال يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، مركز قوة الحركة الطبي بحي قرطبة شمال الرياض، بمشاركة فاعلة من عربة التبرع بالدم التابعة لمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية والطاقم الطبي.

وتفصيلًا: شهدت الحملة خلال اليومين الماضيين، 97 متبرعًا ضخّوا 650 , 43 لترًا من دمائهم لصالح أبطالنا بالحد الجنوبي، بواقع 50 متبرعًا يوم الأربعاء، و47 متبرعًا يوم أمس الخميس.

وشارك بالحملة عدد من الإعلاميين ووجهاء المجتمع ومشاهير السوشيال ميديا والعسكريين، وحضور كثيف من المواطنين.

وانطلقت الحملة السبت الماضي؛ حيث شهدت 75 متبرعًا، بالإضافة للعديد من الذين منعتهم ظروفهم الصحية للتبرع وفق ما ذكره القائمون على عربة التبرع، ليصبح إجمالي من شارك بالحملة 172 متبرعًا خلال الأيام الثلاثة التي استضافها المركز.

وأشرف مركز قوة الحركة الطبي على الحملتين، واستعدّ باكرًا لها بكافة طواقمه الإدارية والطبية والفنية؛ إذ شارك جميع منسوبيه بهذه الحملة دون استثناء، وقاموا بالرد على كافة استفسارات الحضور، بل قاموا بتوفير العصائر والقهوة والمأكولات الخفيفة للمتبرعين والحضور.

ورغم الأجواء الباردة التي تشهدها العاصمة هذه الأيام، إلا أن المركز قام بنصب بيت شعر خارج المركز كاستراحة للمتبرعين؛ لأخذ قسط من الراحة بعد التبرع.

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