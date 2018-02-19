شرق أوكرانيا يشتعل.. إعلان عن دولة جديدة وإجلاء سكان وروسيا تدعم!

فيما تتواصل الاتهامات بين الجيش والانفصاليين عن وقوع انتهاكات وقصف

أعلن زعيم انفصاليي شرق أوكرانيا دينيس بوشيلين، إجلاء سكان منطقة دونباس إلى جنوب شرق روسيا، اليوم الجمعة، وسط تصاعد عمليات القصف.

ولدى إعلانه هذه الخطوة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح "بوشيلين" رئيس ما تسمى جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا، أن موسكو وافقت على توفير الإقامة للسكان المغادرين.

كذلك، ذكر "بوشيلين" أن عمليات الإجلاء الجماعي ستنظم ابتداءً من اليوم للسكان إلى روسيا الاتحادية، حيث سيتم إجلاء النساء والأطفال وكبار السن أولاً، وفق ما نقلت "العربية.نت".

إجلاء جماعي

وقال مصدر في برلمان الجمهورية المعلنة من جانب واحد: إن مئات الآلاف يخططون لمغادرة "دونيتسك" إلى منطقة روستوف الروسية، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء.

من جهته، ذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن لا معلومات لديه عن الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بعد أن أعلن قادة انفصاليون مدعومون من موسكو إجلاء السكان، وأوضح أنه لا يعرف ما إذا كانت الخطوة جرى تنسيقها مع روسيا من عدمه، وفق ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأعربت روسيا، التي تنفي التخطيط لشنّ هجوم على أوكرانيا، عن قلقها في وقت سابق اليوم بشأن الزيادة الكبيرة في وتيرة القصف في دونباس.

يشار إلى أن أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا تبادلوا الاتهامات بعمليات قصف جديدة في شرق البلاد، الذي يشهد منذ الخميس تصعيدًا أمنيًا على وقع مخاوف من هجوم روسي محتمل.

انتهاك وقف النار

وأعلن الجيش الأوكراني أنه رصد 60 انتهاكاً لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفًا أن جندياً أصيب، فيما أعلنت روسيا سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا.

في المقابل، تحدث الانفصاليون عن 27 عملية قصف من جانب الجيش الأوكراني.

يُذكر أنه منذ أكتوبر الماضي والروس يواجهون انتقادات غربية واتهامات بحشد أكثر من 150 ألف جندي في جوار أوكرانيا، ما يثير مخاوف من احتمال شن هجوم على الجارة الغربية.

في حين تنفي موسكو أن يكون لديها أي خطة بهذا الاتجاه، وقد أعلنت منذ الثلاثاء الماضي (15 فبراير 2022) سلسلة انسحابات لقواتها مع عرضها مشاهد لقطارات محملة بعتاد من دون أن يقنع ذلك الدول الغربية.