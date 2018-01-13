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"الحصيني" يكشف تفاصيل ذروة الموجة الباردة: تباشر الرياض صباح اليوم

قال: احتاطوا لأنفسكم وحلالكم وتستمر "5" أيام وتؤثر على جميع المناطق

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن حالة الموجة الباردة التي تتعرض لها المملكة؛ مبينًا أنها قطبية المنشأ وتؤثر على جميع المناطق بنسب متفاوتة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": احتاطوا لأنفسكم وحلالكم، الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ترزح تحت وطأة كتلة قطبية.

وأضاف: صباح اليوم تباشر الرياض العاصمة، متوقع أن تؤثر على جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة.

متوقع تشكّل الصقيع على الشمالية والوسطى خارج المدن، تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة،

متوقع استمرارها "5" أيام، إلا أن يصرفها الله.

حالة الطقس الأرصاد موجة باردة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف تفاصيل ذروة الموجة الباردة: تباشر الرياض صباح اليوم
سبق

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن حالة الموجة الباردة التي تتعرض لها المملكة؛ مبينًا أنها قطبية المنشأ وتؤثر على جميع المناطق بنسب متفاوتة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": احتاطوا لأنفسكم وحلالكم، الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ترزح تحت وطأة كتلة قطبية.

وأضاف: صباح اليوم تباشر الرياض العاصمة، متوقع أن تؤثر على جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة.

متوقع تشكّل الصقيع على الشمالية والوسطى خارج المدن، تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة،

متوقع استمرارها "5" أيام، إلا أن يصرفها الله.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:33 AM

"الحصيني" يكشف تفاصيل ذروة الموجة الباردة: تباشر الرياض صباح اليوم

قال: احتاطوا لأنفسكم وحلالكم وتستمر "5" أيام وتؤثر على جميع المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,167

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن حالة الموجة الباردة التي تتعرض لها المملكة؛ مبينًا أنها قطبية المنشأ وتؤثر على جميع المناطق بنسب متفاوتة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": احتاطوا لأنفسكم وحلالكم، الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ترزح تحت وطأة كتلة قطبية.

وأضاف: صباح اليوم تباشر الرياض العاصمة، متوقع أن تؤثر على جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة.

متوقع تشكّل الصقيع على الشمالية والوسطى خارج المدن، تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة،

متوقع استمرارها "5" أيام، إلا أن يصرفها الله.

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