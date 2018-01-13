"الحصيني" يكشف تفاصيل ذروة الموجة الباردة: تباشر الرياض صباح اليوم

قال: احتاطوا لأنفسكم وحلالكم وتستمر "5" أيام وتؤثر على جميع المناطق

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ عن حالة الموجة الباردة التي تتعرض لها المملكة؛ مبينًا أنها قطبية المنشأ وتؤثر على جميع المناطق بنسب متفاوتة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": احتاطوا لأنفسكم وحلالكم، الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، ترزح تحت وطأة كتلة قطبية.

وأضاف: صباح اليوم تباشر الرياض العاصمة، متوقع أن تؤثر على جميع مناطق المملكة بنسب متفاوتة.

متوقع تشكّل الصقيع على الشمالية والوسطى خارج المدن، تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة،

متوقع استمرارها "5" أيام، إلا أن يصرفها الله.