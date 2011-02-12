دانت تونس بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي؛ ما خلّف إصابات في صفوف المدنيين. وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الليلة تضامُنها التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها، وتقوض استقرار المنطقة، وتخرق القوانين والأعراف الدولية.

تونس تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها وتؤكد تضامنها مع السعودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-12 دانت تونس بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي؛ ما خلّف إصابات في صفوف المدنيين.



وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الليلة تضامُنها التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها، وتقوض استقرار المنطقة، وتخرق القوانين والأعراف الدولية.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 12:47 AM

تونس تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها وتؤكد تضامنها مع السعودية دانت التهديدات التي تقوض استقرار المنطقة وتخرق القوانين والأعراف الدولية





A A A





1 مشاركة

دانت تونس بشدة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي؛ ما خلّف إصابات في صفوف المدنيين.



وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الليلة تضامُنها التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها، وتقوض استقرار المنطقة، وتخرق القوانين والأعراف الدولية.