النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

"الحمدان" يشكر وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه

بعد تكليفه وكيلاً لشؤون المطبوعات والبحث العلمي

أعرب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثقته الكريمة بتكليفه وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي.

ودعا "الحمدان" المولى ــ عز وجل ــ أن يعينه على أداء الأمانة، وخدمة المليك والوطن، والعمل الجاد والمثمر للقيام برسالة الوزارة وفق توجيهات الوزير؛ لخدمة الإسلام والمسلمين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ووفقهما لكل خير ــ .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحمدان" يشكر وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه
سبق

أعرب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثقته الكريمة بتكليفه وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي.

ودعا "الحمدان" المولى ــ عز وجل ــ أن يعينه على أداء الأمانة، وخدمة المليك والوطن، والعمل الجاد والمثمر للقيام برسالة الوزارة وفق توجيهات الوزير؛ لخدمة الإسلام والمسلمين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ووفقهما لكل خير ــ .

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
04:48 PM

"الحمدان" يشكر وزير الشؤون الإسلامية على ثقته ودعمه

بعد تكليفه وكيلاً لشؤون المطبوعات والبحث العلمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
411

أعرب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، عن شكره وتقديره للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثقته الكريمة بتكليفه وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي.

ودعا "الحمدان" المولى ــ عز وجل ــ أن يعينه على أداء الأمانة، وخدمة المليك والوطن، والعمل الجاد والمثمر للقيام برسالة الوزارة وفق توجيهات الوزير؛ لخدمة الإسلام والمسلمين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ووفقهما لكل خير ــ .

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,626
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,081
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,124
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,405

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة