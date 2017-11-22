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5  مشروبات منزلية عليك تناولها في الشتاء لتقوية جهاز المناعة

الخبراء أوصوا بالابتعاد عن الكافيين كونه يسبب جفاف الجسم

تركض أيام الشتاء الباردة نحو الأرض حاملة معها المزيد من نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التي تتطلب استعداداً قوياً عبر تقوية جهاز المناعة.

فإذا كنت تخطط للاستعداد لفصل الشتاء من خلال مكافحة البرد الموسمي والسعال والإنفلونزا بشكل طبيعي عن طريق تعزيز المناعة وبناء المقاومة، لديك بعض المشروبات البسيطة التي تحتوي على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في ذلك، وتوفر لك الدفء أيضاً في الليالي الباردة، بحسب موقع Health Line.

وفي تقرير نقلته وكالة "سبوتنيك"، يوصي الخبراء بضرورة الابتعاد عن الكافيين قدر الإمكان كونه يسبب جفاف الجسم ويسهل عملية فقدان الترطيب اللازم في الشتاء، وتلك هي المشروبات التي تسهم في تعزيز المناعة .

1.التفاح بالقرفة
يعمل هذا المشروب على تنقية الجسم من السموم ودعم جهاز المناعة، وكذلك التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ومعالجة التهاب الحلق، كما تتميز القرفة بقدرتها على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم وضبط مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الشرايين.

2-الزنجبيل بالليمون
يمتاز هذا المشروب بقدرته الفائقة على تعزيز جهاز المناعة، والحد من أعراض التهاب الحلق ومعالجة نزلات البرد، والزنجبيل معروف بكونه مضاداً للالتهابات ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، إضافة إلى ميزة إضافية هي الوقاية من مرض السرطان.

3. اليانسون
يخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لاحتوائه على مضادات الالتهاب، ويقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، ويقي من الفطريات والبكتيريا، إضافة إلى قدرته الكبيرة على تعزيز صحة جهاز المناعة.

4. الحساء
يوصى بتناول الحساء أو الشوربة لتقوية المناعة نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم بما في ذلك فيتامين c وe وa، إضافة إلى الزنك.

وللحصول على المزيد من الفوائد، يوصى بإضافة الليمون والثوم والزنجبيل إلى شوربة الدجاج أو الخضروات.

5. الحليب الذهبي
هو مزيج من الحليب الدافئ والكركم المعروف باحتوائه على مضادات الأكسدة ما يعزز من قدرته على محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، وتنقية الكبد من السموم.

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5  مشروبات منزلية عليك تناولها في الشتاء لتقوية جهاز المناعة
سبق

تركض أيام الشتاء الباردة نحو الأرض حاملة معها المزيد من نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التي تتطلب استعداداً قوياً عبر تقوية جهاز المناعة.

فإذا كنت تخطط للاستعداد لفصل الشتاء من خلال مكافحة البرد الموسمي والسعال والإنفلونزا بشكل طبيعي عن طريق تعزيز المناعة وبناء المقاومة، لديك بعض المشروبات البسيطة التي تحتوي على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في ذلك، وتوفر لك الدفء أيضاً في الليالي الباردة، بحسب موقع Health Line.

وفي تقرير نقلته وكالة "سبوتنيك"، يوصي الخبراء بضرورة الابتعاد عن الكافيين قدر الإمكان كونه يسبب جفاف الجسم ويسهل عملية فقدان الترطيب اللازم في الشتاء، وتلك هي المشروبات التي تسهم في تعزيز المناعة .

1.التفاح بالقرفة
يعمل هذا المشروب على تنقية الجسم من السموم ودعم جهاز المناعة، وكذلك التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ومعالجة التهاب الحلق، كما تتميز القرفة بقدرتها على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم وضبط مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الشرايين.

2-الزنجبيل بالليمون
يمتاز هذا المشروب بقدرته الفائقة على تعزيز جهاز المناعة، والحد من أعراض التهاب الحلق ومعالجة نزلات البرد، والزنجبيل معروف بكونه مضاداً للالتهابات ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، إضافة إلى ميزة إضافية هي الوقاية من مرض السرطان.

3. اليانسون
يخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لاحتوائه على مضادات الالتهاب، ويقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، ويقي من الفطريات والبكتيريا، إضافة إلى قدرته الكبيرة على تعزيز صحة جهاز المناعة.

4. الحساء
يوصى بتناول الحساء أو الشوربة لتقوية المناعة نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم بما في ذلك فيتامين c وe وa، إضافة إلى الزنك.

وللحصول على المزيد من الفوائد، يوصى بإضافة الليمون والثوم والزنجبيل إلى شوربة الدجاج أو الخضروات.

5. الحليب الذهبي
هو مزيج من الحليب الدافئ والكركم المعروف باحتوائه على مضادات الأكسدة ما يعزز من قدرته على محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، وتنقية الكبد من السموم.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
12:09 AM

5  مشروبات منزلية عليك تناولها في الشتاء لتقوية جهاز المناعة

الخبراء أوصوا بالابتعاد عن الكافيين كونه يسبب جفاف الجسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تركض أيام الشتاء الباردة نحو الأرض حاملة معها المزيد من نزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات التي تتطلب استعداداً قوياً عبر تقوية جهاز المناعة.

فإذا كنت تخطط للاستعداد لفصل الشتاء من خلال مكافحة البرد الموسمي والسعال والإنفلونزا بشكل طبيعي عن طريق تعزيز المناعة وبناء المقاومة، لديك بعض المشروبات البسيطة التي تحتوي على فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد في ذلك، وتوفر لك الدفء أيضاً في الليالي الباردة، بحسب موقع Health Line.

وفي تقرير نقلته وكالة "سبوتنيك"، يوصي الخبراء بضرورة الابتعاد عن الكافيين قدر الإمكان كونه يسبب جفاف الجسم ويسهل عملية فقدان الترطيب اللازم في الشتاء، وتلك هي المشروبات التي تسهم في تعزيز المناعة .

1.التفاح بالقرفة
يعمل هذا المشروب على تنقية الجسم من السموم ودعم جهاز المناعة، وكذلك التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ومعالجة التهاب الحلق، كما تتميز القرفة بقدرتها على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم وضبط مستويات السكر في الدم والحفاظ على صحة الشرايين.

2-الزنجبيل بالليمون
يمتاز هذا المشروب بقدرته الفائقة على تعزيز جهاز المناعة، والحد من أعراض التهاب الحلق ومعالجة نزلات البرد، والزنجبيل معروف بكونه مضاداً للالتهابات ويحسن من امتصاص العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، إضافة إلى ميزة إضافية هي الوقاية من مرض السرطان.

3. اليانسون
يخفف اليانسون من التهاب الحلق والجيوب الأنفية، لاحتوائه على مضادات الالتهاب، ويقلل من احتمالية الإصابة بقرح المعدة، ويقي من الفطريات والبكتيريا، إضافة إلى قدرته الكبيرة على تعزيز صحة جهاز المناعة.

4. الحساء
يوصى بتناول الحساء أو الشوربة لتقوية المناعة نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها الجسم بما في ذلك فيتامين c وe وa، إضافة إلى الزنك.

وللحصول على المزيد من الفوائد، يوصى بإضافة الليمون والثوم والزنجبيل إلى شوربة الدجاج أو الخضروات.

5. الحليب الذهبي
هو مزيج من الحليب الدافئ والكركم المعروف باحتوائه على مضادات الأكسدة ما يعزز من قدرته على محاربة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة، وتنقية الكبد من السموم.

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