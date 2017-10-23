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بيع صقر نادر بـ 171 ألفًا في مزاد نادي الصقور السعودي

في صفقة قياسية

باع صقارون شاهين فرخا نادر المواصفات، في صفقة قياسية شهدها مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، بلغت قيمتها 171 ألف ريال.

وكان الصقر للطواريح محمد بن قبلان القحطاني، وعبدالله بن مطحس القحطاني، و مطحس بن محمد القحطاني، طرح على أرض قرية المجيرمة في منطقة مكة المكرمة، المعروفة بموقعها الاستراتيجي الذي تمر فوقه الصقور أثناء هجرتها السنوية، وتعد ملتقى للصقارين والطواريح من كل أنحاء المملكة.

وتحدث الصقار مطحس القحطاني عن هوايته التراثية في صيد الصقور، التي تعود إلى سنوات اكتسبها من محيطه، سواء من والده وجده أم أصدقائه، مفيدًا بأن هذا صقره السادس الذي يطرحه خلال مسيرته كطاروح، لكنه الأغلى بلا منازع، على حد تعبيره.

وبدأت المزايدة على الصقر بـ111 ألف ريال، لينتهي به المطاف مع مالكه الجديد، وظفر به بمبلغ 171 ألف ريال، حيث يتسم الصقر بطول مساوٍ لعرضه، 15.5 إنشا، ووزنه 1043 جرامًا.

وأوضح الطاروح مطحس القحطاني، أن الوقت المستغرق لطرحه من ثلاث إلى أربع ساعات، بعد شهر قضاه برفقة والده وابن عمه في صحراء المجيرمة للظفر بهذا الصيد الثمين، آملاً أن يتمكن من طرح شاهين آخر للمشاركة به في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر المقبل.

نادي الصقور نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيع صقر نادر بـ 171 ألفًا في مزاد نادي الصقور السعودي
سبق

باع صقارون شاهين فرخا نادر المواصفات، في صفقة قياسية شهدها مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، بلغت قيمتها 171 ألف ريال.

وكان الصقر للطواريح محمد بن قبلان القحطاني، وعبدالله بن مطحس القحطاني، و مطحس بن محمد القحطاني، طرح على أرض قرية المجيرمة في منطقة مكة المكرمة، المعروفة بموقعها الاستراتيجي الذي تمر فوقه الصقور أثناء هجرتها السنوية، وتعد ملتقى للصقارين والطواريح من كل أنحاء المملكة.

وتحدث الصقار مطحس القحطاني عن هوايته التراثية في صيد الصقور، التي تعود إلى سنوات اكتسبها من محيطه، سواء من والده وجده أم أصدقائه، مفيدًا بأن هذا صقره السادس الذي يطرحه خلال مسيرته كطاروح، لكنه الأغلى بلا منازع، على حد تعبيره.

وبدأت المزايدة على الصقر بـ111 ألف ريال، لينتهي به المطاف مع مالكه الجديد، وظفر به بمبلغ 171 ألف ريال، حيث يتسم الصقر بطول مساوٍ لعرضه، 15.5 إنشا، ووزنه 1043 جرامًا.

وأوضح الطاروح مطحس القحطاني، أن الوقت المستغرق لطرحه من ثلاث إلى أربع ساعات، بعد شهر قضاه برفقة والده وابن عمه في صحراء المجيرمة للظفر بهذا الصيد الثمين، آملاً أن يتمكن من طرح شاهين آخر للمشاركة به في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر المقبل.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:05 PM

بيع صقر نادر بـ 171 ألفًا في مزاد نادي الصقور السعودي

في صفقة قياسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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باع صقارون شاهين فرخا نادر المواصفات، في صفقة قياسية شهدها مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية، بلغت قيمتها 171 ألف ريال.

وكان الصقر للطواريح محمد بن قبلان القحطاني، وعبدالله بن مطحس القحطاني، و مطحس بن محمد القحطاني، طرح على أرض قرية المجيرمة في منطقة مكة المكرمة، المعروفة بموقعها الاستراتيجي الذي تمر فوقه الصقور أثناء هجرتها السنوية، وتعد ملتقى للصقارين والطواريح من كل أنحاء المملكة.

وتحدث الصقار مطحس القحطاني عن هوايته التراثية في صيد الصقور، التي تعود إلى سنوات اكتسبها من محيطه، سواء من والده وجده أم أصدقائه، مفيدًا بأن هذا صقره السادس الذي يطرحه خلال مسيرته كطاروح، لكنه الأغلى بلا منازع، على حد تعبيره.

وبدأت المزايدة على الصقر بـ111 ألف ريال، لينتهي به المطاف مع مالكه الجديد، وظفر به بمبلغ 171 ألف ريال، حيث يتسم الصقر بطول مساوٍ لعرضه، 15.5 إنشا، ووزنه 1043 جرامًا.

وأوضح الطاروح مطحس القحطاني، أن الوقت المستغرق لطرحه من ثلاث إلى أربع ساعات، بعد شهر قضاه برفقة والده وابن عمه في صحراء المجيرمة للظفر بهذا الصيد الثمين، آملاً أن يتمكن من طرح شاهين آخر للمشاركة به في مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يواصل فعالياته حتى 15 نوفمبر المقبل.

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