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"الجمعية السعودية للسكر": فحص 50 مدرسة لتسجيل حالات السكري والسمنة والضغط بالشرقية

خلال حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق

تسعى الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، إلى استيعاب 50 مدرسة جديدة في مشروع (المدرسة الصحية) للفصل الدراسي الجاري، فيما فاق عدد المدارس التي تم فحصها حتى الآن بالمنطقة الشرقية؛ 70 مدرسة في الخبر والجبيل والقطيف والأحساء، وذلك بهدف إيجاد دراسة وقاعدة بيانات للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم من طلاب وطالبات مدارس الشرقية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي؛ أن الجمعية وضعت من أهم مخططاتها للعام الجاري استكمال مشروع (المدرسة الصحية)؛ حيث بدأت الجمعية بفحص السكري والسمنة وضغط الدم لدى طلاب وطالبات المدارس منذ 2014م، مرتكزًا على مجلس إدارة جديدة للجمعية طموح ومتحفز لمواصلة الإنجازات للإدارات السابقة.

واستحضر "التركي"، خلال حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة، والذي أقيم مساء أمس الأول (الاثنين) بفندق الميرديان الخبر، بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، منجزات أعضاء مجلس الإدارة السابقة، والتي قَدمت الكثير من المنجزات والمبادرات.

وأشار إلى أن من أهم هذه المنجزات: تأسيس (نادي الابتسامات الحلوة) للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في العام 2013، كأول نادٍ بالمملكة، وتأسيس (نادي المشي بالمنطقة الشرقية) الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لأهمية ممارسة الرياضة، ودورها في خلق مجتمع صحي وسليم، وإطلاق مبادرة (أيادي الخير) لدعم مرضى السكري بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وغرفة الشرقية منذ 2017م، التي وصل عدد المستفيدين من المبادرة حوالي خمسة آلاف مستفيد، ومشروع (المدرسة الصحية) الذي يدخل عامه السادس لفحص السكري والسمنة لدى الطلاب والطالبات؛ وهو المشروع الذي يأتي برعاية من نائب أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ وذلك للخروج بدراسة شبه مكتملة للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم بين طلاب المدارس، وإيجاد قاعدة بيانات تستفيد منها عدة جهات.

ولفت "التركي" إلى أن أعضاء مجلس الإدارة السابقين نجحوا في التوصل لاتفاق مع الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، وهي من أعرق الجمعيات العالمية؛ لعقد مؤتمر سنوي عالمي بحضور ومشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين الأعضاء بالجمعية الأمريكية، لتقديم آخر ما توصل إليه العلم من أبحاث ودراسات في مجال السكري والغدد الصماء.

وعبر عن أمله في استكمال المسيرة من مجلس الإدارة الجديد، والوصول برؤية ورسالة الجمعية لآفاق أوسع في خدمة المرضى وفق برنامج "جودة الحياة" هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

بعد ذلك ألقى عضو مجلس الإدارة السابق ومدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الدمام السابق، سعيد الغامدي؛ كلمة الأعضاء المكرمين، مؤكدًا أن العمل في جمعيات النفع العام هو شرف لخدمة شريحة مهمة من أبناء الوطن، والمصابين بداء السكري سواء من النوع الأول أو النوع الثاني، متمنيًا التوفيق لمجلس الإدارة الجديد والشاب لاستكمال مسيرة أربعين عامًا للجمعية في التوعية.

الجمعية السعودية للسكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجمعية السعودية للسكر": فحص 50 مدرسة لتسجيل حالات السكري والسمنة والضغط بالشرقية
سبق

تسعى الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، إلى استيعاب 50 مدرسة جديدة في مشروع (المدرسة الصحية) للفصل الدراسي الجاري، فيما فاق عدد المدارس التي تم فحصها حتى الآن بالمنطقة الشرقية؛ 70 مدرسة في الخبر والجبيل والقطيف والأحساء، وذلك بهدف إيجاد دراسة وقاعدة بيانات للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم من طلاب وطالبات مدارس الشرقية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي؛ أن الجمعية وضعت من أهم مخططاتها للعام الجاري استكمال مشروع (المدرسة الصحية)؛ حيث بدأت الجمعية بفحص السكري والسمنة وضغط الدم لدى طلاب وطالبات المدارس منذ 2014م، مرتكزًا على مجلس إدارة جديدة للجمعية طموح ومتحفز لمواصلة الإنجازات للإدارات السابقة.

واستحضر "التركي"، خلال حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة، والذي أقيم مساء أمس الأول (الاثنين) بفندق الميرديان الخبر، بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، منجزات أعضاء مجلس الإدارة السابقة، والتي قَدمت الكثير من المنجزات والمبادرات.

وأشار إلى أن من أهم هذه المنجزات: تأسيس (نادي الابتسامات الحلوة) للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في العام 2013، كأول نادٍ بالمملكة، وتأسيس (نادي المشي بالمنطقة الشرقية) الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لأهمية ممارسة الرياضة، ودورها في خلق مجتمع صحي وسليم، وإطلاق مبادرة (أيادي الخير) لدعم مرضى السكري بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وغرفة الشرقية منذ 2017م، التي وصل عدد المستفيدين من المبادرة حوالي خمسة آلاف مستفيد، ومشروع (المدرسة الصحية) الذي يدخل عامه السادس لفحص السكري والسمنة لدى الطلاب والطالبات؛ وهو المشروع الذي يأتي برعاية من نائب أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ وذلك للخروج بدراسة شبه مكتملة للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم بين طلاب المدارس، وإيجاد قاعدة بيانات تستفيد منها عدة جهات.

ولفت "التركي" إلى أن أعضاء مجلس الإدارة السابقين نجحوا في التوصل لاتفاق مع الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، وهي من أعرق الجمعيات العالمية؛ لعقد مؤتمر سنوي عالمي بحضور ومشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين الأعضاء بالجمعية الأمريكية، لتقديم آخر ما توصل إليه العلم من أبحاث ودراسات في مجال السكري والغدد الصماء.

وعبر عن أمله في استكمال المسيرة من مجلس الإدارة الجديد، والوصول برؤية ورسالة الجمعية لآفاق أوسع في خدمة المرضى وفق برنامج "جودة الحياة" هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

بعد ذلك ألقى عضو مجلس الإدارة السابق ومدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الدمام السابق، سعيد الغامدي؛ كلمة الأعضاء المكرمين، مؤكدًا أن العمل في جمعيات النفع العام هو شرف لخدمة شريحة مهمة من أبناء الوطن، والمصابين بداء السكري سواء من النوع الأول أو النوع الثاني، متمنيًا التوفيق لمجلس الإدارة الجديد والشاب لاستكمال مسيرة أربعين عامًا للجمعية في التوعية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
06:30 PM

"الجمعية السعودية للسكر": فحص 50 مدرسة لتسجيل حالات السكري والسمنة والضغط بالشرقية

خلال حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تسعى الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، إلى استيعاب 50 مدرسة جديدة في مشروع (المدرسة الصحية) للفصل الدراسي الجاري، فيما فاق عدد المدارس التي تم فحصها حتى الآن بالمنطقة الشرقية؛ 70 مدرسة في الخبر والجبيل والقطيف والأحساء، وذلك بهدف إيجاد دراسة وقاعدة بيانات للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم من طلاب وطالبات مدارس الشرقية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية، عبدالعزيز التركي؛ أن الجمعية وضعت من أهم مخططاتها للعام الجاري استكمال مشروع (المدرسة الصحية)؛ حيث بدأت الجمعية بفحص السكري والسمنة وضغط الدم لدى طلاب وطالبات المدارس منذ 2014م، مرتكزًا على مجلس إدارة جديدة للجمعية طموح ومتحفز لمواصلة الإنجازات للإدارات السابقة.

واستحضر "التركي"، خلال حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة في الدورة السابقة، والذي أقيم مساء أمس الأول (الاثنين) بفندق الميرديان الخبر، بحضور مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، منجزات أعضاء مجلس الإدارة السابقة، والتي قَدمت الكثير من المنجزات والمبادرات.

وأشار إلى أن من أهم هذه المنجزات: تأسيس (نادي الابتسامات الحلوة) للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في العام 2013، كأول نادٍ بالمملكة، وتأسيس (نادي المشي بالمنطقة الشرقية) الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي لأهمية ممارسة الرياضة، ودورها في خلق مجتمع صحي وسليم، وإطلاق مبادرة (أيادي الخير) لدعم مرضى السكري بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وغرفة الشرقية منذ 2017م، التي وصل عدد المستفيدين من المبادرة حوالي خمسة آلاف مستفيد، ومشروع (المدرسة الصحية) الذي يدخل عامه السادس لفحص السكري والسمنة لدى الطلاب والطالبات؛ وهو المشروع الذي يأتي برعاية من نائب أمير المنطقة الشرقية، الرئيس الفخري للجمعية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان؛ وذلك للخروج بدراسة شبه مكتملة للحالات المصابة بالسكري والسمنة وضغط الدم بين طلاب المدارس، وإيجاد قاعدة بيانات تستفيد منها عدة جهات.

ولفت "التركي" إلى أن أعضاء مجلس الإدارة السابقين نجحوا في التوصل لاتفاق مع الجمعية الأمريكية للغدد الصماء، وهي من أعرق الجمعيات العالمية؛ لعقد مؤتمر سنوي عالمي بحضور ومشاركة مجموعة متميزة من المتحدثين الأعضاء بالجمعية الأمريكية، لتقديم آخر ما توصل إليه العلم من أبحاث ودراسات في مجال السكري والغدد الصماء.

وعبر عن أمله في استكمال المسيرة من مجلس الإدارة الجديد، والوصول برؤية ورسالة الجمعية لآفاق أوسع في خدمة المرضى وفق برنامج "جودة الحياة" هو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

بعد ذلك ألقى عضو مجلس الإدارة السابق ومدير الجمعية الوطنية للمتقاعدين فرع الدمام السابق، سعيد الغامدي؛ كلمة الأعضاء المكرمين، مؤكدًا أن العمل في جمعيات النفع العام هو شرف لخدمة شريحة مهمة من أبناء الوطن، والمصابين بداء السكري سواء من النوع الأول أو النوع الثاني، متمنيًا التوفيق لمجلس الإدارة الجديد والشاب لاستكمال مسيرة أربعين عامًا للجمعية في التوعية.

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