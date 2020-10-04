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أكثر من 300 ألف ريال حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي

انطلق اليوم شمال الرياض ويستمر حتى الـ 15 من شهر نوفمبر المقبل

بلغت حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي نحو 318 ألف ريال، والذي انطلق اليوم السبت 2020، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وبيع أول صقر في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي من نوع شاهين "قرناس ثنو" للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه بمبلغ 70 ألف ريال بعد منافسة قوية في عملية البيع، فيما بيع الصقر شاهين "قرناس بكر" لمالكه صالح المطيري بـ 51 ألف ريال.

واشتدت المنافسة على الصقر الثالث شاهين "قرناس" لمالكه صالح المطيري، والذي بيع بـ 91 ألف ريال، واختتم مزاد اليوم الأول بالصقر شاهين "قرناس" للطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني، وبيع بـ 106 آلاف ريال.

ونجح نادي الصقور السعودي في إخراج اليوم الأول للمزاد بدرجة عالية من التنظيم وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يستند إلى أربعة أهداف رئيسة، وهي دعم الاستثمار في مجال الصقور في المملكة، وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور داخل المملكة، وتعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها، ويستهدف عدة فئات، وهم مُلاك الصقور، ومنظمو مزادات الصقور. والصقارون من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.

نادي الصقور السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 300 ألف ريال حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي
سبق

بلغت حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي نحو 318 ألف ريال، والذي انطلق اليوم السبت 2020، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وبيع أول صقر في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي من نوع شاهين "قرناس ثنو" للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه بمبلغ 70 ألف ريال بعد منافسة قوية في عملية البيع، فيما بيع الصقر شاهين "قرناس بكر" لمالكه صالح المطيري بـ 51 ألف ريال.

واشتدت المنافسة على الصقر الثالث شاهين "قرناس" لمالكه صالح المطيري، والذي بيع بـ 91 ألف ريال، واختتم مزاد اليوم الأول بالصقر شاهين "قرناس" للطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني، وبيع بـ 106 آلاف ريال.

ونجح نادي الصقور السعودي في إخراج اليوم الأول للمزاد بدرجة عالية من التنظيم وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يستند إلى أربعة أهداف رئيسة، وهي دعم الاستثمار في مجال الصقور في المملكة، وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور داخل المملكة، وتعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها، ويستهدف عدة فئات، وهم مُلاك الصقور، ومنظمو مزادات الصقور. والصقارون من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:37 AM

أكثر من 300 ألف ريال حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي

انطلق اليوم شمال الرياض ويستمر حتى الـ 15 من شهر نوفمبر المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغت حصيلة اليوم الأول لمزاد نادي الصقور السعودي نحو 318 ألف ريال، والذي انطلق اليوم السبت 2020، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال الرياض، ويستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

وبيع أول صقر في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي من نوع شاهين "قرناس ثنو" للطاروح فواز معجون الهديب وإخوانه بمبلغ 70 ألف ريال بعد منافسة قوية في عملية البيع، فيما بيع الصقر شاهين "قرناس بكر" لمالكه صالح المطيري بـ 51 ألف ريال.

واشتدت المنافسة على الصقر الثالث شاهين "قرناس" لمالكه صالح المطيري، والذي بيع بـ 91 ألف ريال، واختتم مزاد اليوم الأول بالصقر شاهين "قرناس" للطاروح عبدالرازق رزق الله الحسناني، وبيع بـ 106 آلاف ريال.

ونجح نادي الصقور السعودي في إخراج اليوم الأول للمزاد بدرجة عالية من التنظيم وسط تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية كافة، وضمان سلامة القائمين على تنفيذ المزاد والمشاركين والزوار.

يُذكر أن مزاد نادي الصقور السعودي يستند إلى أربعة أهداف رئيسة، وهي دعم الاستثمار في مجال الصقور في المملكة، وتطوير مزادات الصقور والارتقاء بمستوى أدائها، وتنظيم آلية بيع وشراء الصقور داخل المملكة، وتعزيز هواية الصيد بالصقور ودعم المهتمين بها، ويستهدف عدة فئات، وهم مُلاك الصقور، ومنظمو مزادات الصقور. والصقارون من المملكة ودول الخليج العربي، وكبار الشخصيات ورجال الأعمال المهتمين بالصقور، وأفراد المجتمع.

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