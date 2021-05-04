النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النقل" تعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام بدءًا من الاثنين القادم

لإجراء أعمال الصيانة.. وسيتم تثبيت الإرشادات اللازمة لتنبيه قائدي المركبات

تنفذ وزارة النقل إغلاقًا مروريًّا كاملًا لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، يستمر لمدة ثمانية أيام؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 28 رمضان الجاري وحتى يوم الاثنين 5 شوال الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو.

وتفصيلًا، يتم ذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يُعد واحدًا من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

وأعلنت المديرية العامة للمرور أن إغلاق جسر الخليج يشمل (5) خمسة محاور رئيسية، وأنها قامت بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري.

ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة- مكة؛ على أن يسلك القادم طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب دوران جسر عبدالله بن حذافة السهمي حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقًا إلى طريق مكة.

وأضافت: يستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والشمال باتجاه طريق مكة شرقًا.

وتابعت: يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز- مكة (ميدان النقل)، أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبدالعزيز، ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج؛ لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تغلق الإدارة العام للمرور الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الأحساء- مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط، وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقل" تعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام بدءًا من الاثنين القادم
سبق

تنفذ وزارة النقل إغلاقًا مروريًّا كاملًا لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، يستمر لمدة ثمانية أيام؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 28 رمضان الجاري وحتى يوم الاثنين 5 شوال الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو.

وتفصيلًا، يتم ذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يُعد واحدًا من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

وأعلنت المديرية العامة للمرور أن إغلاق جسر الخليج يشمل (5) خمسة محاور رئيسية، وأنها قامت بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري.

ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة- مكة؛ على أن يسلك القادم طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب دوران جسر عبدالله بن حذافة السهمي حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقًا إلى طريق مكة.

وأضافت: يستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والشمال باتجاه طريق مكة شرقًا.

وتابعت: يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز- مكة (ميدان النقل)، أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبدالعزيز، ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج؛ لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تغلق الإدارة العام للمرور الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الأحساء- مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط، وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
08:31 PM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:51 AM

"النقل" تعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام بدءًا من الاثنين القادم

لإجراء أعمال الصيانة.. وسيتم تثبيت الإرشادات اللازمة لتنبيه قائدي المركبات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
11,709

تنفذ وزارة النقل إغلاقًا مروريًّا كاملًا لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، يستمر لمدة ثمانية أيام؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 28 رمضان الجاري وحتى يوم الاثنين 5 شوال الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو.

وتفصيلًا، يتم ذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يُعد واحدًا من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

وأعلنت المديرية العامة للمرور أن إغلاق جسر الخليج يشمل (5) خمسة محاور رئيسية، وأنها قامت بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري.

ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة- مكة؛ على أن يسلك القادم طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب دوران جسر عبدالله بن حذافة السهمي حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقًا إلى طريق مكة.

وأضافت: يستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والشمال باتجاه طريق مكة شرقًا.

وتابعت: يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز- مكة (ميدان النقل)، أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبدالعزيز، ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج؛ لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تغلق الإدارة العام للمرور الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الأحساء- مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط، وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة