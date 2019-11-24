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"النيابة العامة": على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي  SI Units

قالت إنه يُرجع إليها في جميع القياسات في السعودية

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التماشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين السعودية ودول العالم، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يتخذ النظام الدولي للوحدات أساسًا لوحدات القياس التي يُرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية".

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"النيابة العامة": على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي  SI Units
سبق

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التماشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين السعودية ودول العالم، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يتخذ النظام الدولي للوحدات أساسًا لوحدات القياس التي يُرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية".

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
10:40 PM

"النيابة العامة": على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي  SI Units

قالت إنه يُرجع إليها في جميع القياسات في السعودية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,185

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية المتعلقة بالقياس والمعايرة تستهدف التماشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين السعودية ودول العالم، وتغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يتخذ النظام الدولي للوحدات أساسًا لوحدات القياس التي يُرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية، ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units)، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية".

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