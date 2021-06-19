في مثل هذا اليوم قبل 94 عامًا.. بدء استخدام السيارات بين مكة والمدينة لأول مرة

دارة الملك عبدالعزيز: أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة في 16 ساعة

شهد تاريخ التاسع عشر من يونيو من العام ١٩٢٧م الموافق 19/ 12/ 1345هـ، ركوب الناس -لأول مرة- السيارات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة ترصد الحدث التاريخي الذي مر عليه 94 عامًا؛ لافتة إلى أن السيارات أصبحت تنقل الحجاج من جدة إلى المدينة المنورة في (١٦) ساعة.