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"باجبير" مشرفًا على مستشفى فهد و"العزيزية" للأطفال بجدة

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور محمد حسن باجبير مشرفًا عامًّا على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن رشيد بخش الذي تم تكليفه مستشارًا لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للتحول الإستراتيجي.

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"باجبير" مشرفًا على مستشفى فهد و"العزيزية" للأطفال بجدة
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور محمد حسن باجبير مشرفًا عامًّا على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن رشيد بخش الذي تم تكليفه مستشارًا لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للتحول الإستراتيجي.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:54 PM

"باجبير" مشرفًا على مستشفى فهد و"العزيزية" للأطفال بجدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور محمد حسن باجبير مشرفًا عامًّا على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة، خلفًا للدكتور عبدالرحمن رشيد بخش الذي تم تكليفه مستشارًا لمدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للتحول الإستراتيجي.

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