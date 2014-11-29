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هيئة تقويم التعليم تبدأ الزيارات الافتراضية لاعتماد مؤسسات التدريب

بداية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي عبر الأدوات التقنية المساندة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، انطلاق الزيارات الافتراضية للاعتماد المؤسسي، التي تعد بداية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي المطبقة عبر الأدوات التقنية المساندة دون الحاجة للزيارات الميدانية.


وأكدت الهيئة أن عمليات الاعتماد المؤسسي ستكون لعددٍ من منشآت التدريب التي تأهلت للاعتماد، ومن خلال تنفيذ عدة زيارات تقوم بها فرق من مراجعي اعتماد التدريب للمعتمدين، تحت إشراف الإدارة العامة للاعتماد المؤسسي بمركز "مسار" التابع للهيئة.


وأضافت الهيئة أن الزيارات تتضمن مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاثة (وجود سياسات الجودة المستهدفة بشكل مؤسسي، والتطبيق الموثق والمستمر لممارسات الجودة، وفاعلية التطبيق) ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة تفاصيل الشواهد والأدلة وإصدار الأحكام، وتتم كافة العمليات عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي أحد مبادرات التحول الرقمي في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي للتدريب التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف رفع الكفاءة، وتسهيل العمليات على المنشآت التدريبية.
وبيّنت الهيئة أن تأهيل المنشآت التدريبية لما قبل عمليات الاعتماد يكون من خلال منصة المرقب الوطني لجودة التدريب الإلكترونية التفاعلية، التابعة لمركز "مسار"، حيث يُعدُّ "المرقب الوطني" منصة إلكترونية تفاعلية، تشكّل المرحلة الأولى من متطلبات الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية بناءً على المعايير المعتمدة من الهيئة، بهدف تسهيل وتيسير عملية الاعتماد المؤسسي وتقسيمها لعدد من المراحل، وذلك لمساعدة المنشآت التدريبية للتطور وتحقيق متطلبات الاعتماد بشكل تدريجي ومستمر، ومن ثم طلب الاعتماد عند الجاهزية.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" يُعَدُّ الجهة الوطنية المعنية بتقويم واعتماد قطاع التدريب، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ وذلك لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، ولتطلعات القيادة والمجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تقويم التعليم تبدأ الزيارات الافتراضية لاعتماد مؤسسات التدريب
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، انطلاق الزيارات الافتراضية للاعتماد المؤسسي، التي تعد بداية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي المطبقة عبر الأدوات التقنية المساندة دون الحاجة للزيارات الميدانية.


وأكدت الهيئة أن عمليات الاعتماد المؤسسي ستكون لعددٍ من منشآت التدريب التي تأهلت للاعتماد، ومن خلال تنفيذ عدة زيارات تقوم بها فرق من مراجعي اعتماد التدريب للمعتمدين، تحت إشراف الإدارة العامة للاعتماد المؤسسي بمركز "مسار" التابع للهيئة.


وأضافت الهيئة أن الزيارات تتضمن مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاثة (وجود سياسات الجودة المستهدفة بشكل مؤسسي، والتطبيق الموثق والمستمر لممارسات الجودة، وفاعلية التطبيق) ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة تفاصيل الشواهد والأدلة وإصدار الأحكام، وتتم كافة العمليات عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي أحد مبادرات التحول الرقمي في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي للتدريب التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف رفع الكفاءة، وتسهيل العمليات على المنشآت التدريبية.
وبيّنت الهيئة أن تأهيل المنشآت التدريبية لما قبل عمليات الاعتماد يكون من خلال منصة المرقب الوطني لجودة التدريب الإلكترونية التفاعلية، التابعة لمركز "مسار"، حيث يُعدُّ "المرقب الوطني" منصة إلكترونية تفاعلية، تشكّل المرحلة الأولى من متطلبات الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية بناءً على المعايير المعتمدة من الهيئة، بهدف تسهيل وتيسير عملية الاعتماد المؤسسي وتقسيمها لعدد من المراحل، وذلك لمساعدة المنشآت التدريبية للتطور وتحقيق متطلبات الاعتماد بشكل تدريجي ومستمر، ومن ثم طلب الاعتماد عند الجاهزية.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" يُعَدُّ الجهة الوطنية المعنية بتقويم واعتماد قطاع التدريب، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ وذلك لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، ولتطلعات القيادة والمجتمع.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
03:20 PM

هيئة تقويم التعليم تبدأ الزيارات الافتراضية لاعتماد مؤسسات التدريب

بداية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي عبر الأدوات التقنية المساندة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار"، انطلاق الزيارات الافتراضية للاعتماد المؤسسي، التي تعد بداية لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي المطبقة عبر الأدوات التقنية المساندة دون الحاجة للزيارات الميدانية.


وأكدت الهيئة أن عمليات الاعتماد المؤسسي ستكون لعددٍ من منشآت التدريب التي تأهلت للاعتماد، ومن خلال تنفيذ عدة زيارات تقوم بها فرق من مراجعي اعتماد التدريب للمعتمدين، تحت إشراف الإدارة العامة للاعتماد المؤسسي بمركز "مسار" التابع للهيئة.


وأضافت الهيئة أن الزيارات تتضمن مراجعة الأدلة والشواهد التي قدمتها المنشأة التدريبية على مستويات الجودة الثلاثة (وجود سياسات الجودة المستهدفة بشكل مؤسسي، والتطبيق الموثق والمستمر لممارسات الجودة، وفاعلية التطبيق) ليتسنّى بعد ذلك لفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة دراسة تفاصيل الشواهد والأدلة وإصدار الأحكام، وتتم كافة العمليات عبر منصة المرقب الوطني لجودة التدريب، وهي أحد مبادرات التحول الرقمي في مجال الجودة والاعتماد المؤسسي للتدريب التي تقوم بها هيئة تقويم التعليم والتدريب بهدف رفع الكفاءة، وتسهيل العمليات على المنشآت التدريبية.
وبيّنت الهيئة أن تأهيل المنشآت التدريبية لما قبل عمليات الاعتماد يكون من خلال منصة المرقب الوطني لجودة التدريب الإلكترونية التفاعلية، التابعة لمركز "مسار"، حيث يُعدُّ "المرقب الوطني" منصة إلكترونية تفاعلية، تشكّل المرحلة الأولى من متطلبات الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية بناءً على المعايير المعتمدة من الهيئة، بهدف تسهيل وتيسير عملية الاعتماد المؤسسي وتقسيمها لعدد من المراحل، وذلك لمساعدة المنشآت التدريبية للتطور وتحقيق متطلبات الاعتماد بشكل تدريجي ومستمر، ومن ثم طلب الاعتماد عند الجاهزية.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" يُعَدُّ الجهة الوطنية المعنية بتقويم واعتماد قطاع التدريب، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ وذلك لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، ولتطلعات القيادة والمجتمع.

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