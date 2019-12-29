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منع طفل من الصعود لطائرة في "جوهانسبرغ" بسبب قميص مثير للرعب

تضمن صورة لثعبان ضخم

منعت سلطات أمن مطار جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، طفلًا نيوزيلنديًّا من الصعود لطائرة كانت على وشك الإقلاع؛ بسبب القميص الذي كان يرتديه الطفل، والذي يحتوي رسمة لثعبان ضخم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "مسؤولي المطار طلبوا من الطفل ستيفاني لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، عدم ركوب الطائرة، في وقت سابق من الشهر الجاري؛ لأن لباسه قد يسبب ضيقًا للركاب الآخرين".

ولمواجهة المعضلة التي سببها قميص الطفل، تم السماح له لاحقًا بركوب الطائرة بعد قلب القميص وارتدائه على الوجه الآخر؛ لإخفاء صورة الثعبان، لكن هذه الحادثة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يخفي الطفل "ستيفاني لوكاس" اهتمامه الشديد بالثعابين والعناكب والحشرات؛ وهو ما دفعه لارتداء القميص الذي كان يحتوي صورة ثعبان ضخم.

مطار جوهانسبرغ

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منع طفل من الصعود لطائرة في "جوهانسبرغ" بسبب قميص مثير للرعب
سبق

منعت سلطات أمن مطار جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، طفلًا نيوزيلنديًّا من الصعود لطائرة كانت على وشك الإقلاع؛ بسبب القميص الذي كان يرتديه الطفل، والذي يحتوي رسمة لثعبان ضخم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "مسؤولي المطار طلبوا من الطفل ستيفاني لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، عدم ركوب الطائرة، في وقت سابق من الشهر الجاري؛ لأن لباسه قد يسبب ضيقًا للركاب الآخرين".

ولمواجهة المعضلة التي سببها قميص الطفل، تم السماح له لاحقًا بركوب الطائرة بعد قلب القميص وارتدائه على الوجه الآخر؛ لإخفاء صورة الثعبان، لكن هذه الحادثة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يخفي الطفل "ستيفاني لوكاس" اهتمامه الشديد بالثعابين والعناكب والحشرات؛ وهو ما دفعه لارتداء القميص الذي كان يحتوي صورة ثعبان ضخم.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
05:18 PM

منع طفل من الصعود لطائرة في "جوهانسبرغ" بسبب قميص مثير للرعب

تضمن صورة لثعبان ضخم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منعت سلطات أمن مطار جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، طفلًا نيوزيلنديًّا من الصعود لطائرة كانت على وشك الإقلاع؛ بسبب القميص الذي كان يرتديه الطفل، والذي يحتوي رسمة لثعبان ضخم.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "مسؤولي المطار طلبوا من الطفل ستيفاني لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، عدم ركوب الطائرة، في وقت سابق من الشهر الجاري؛ لأن لباسه قد يسبب ضيقًا للركاب الآخرين".

ولمواجهة المعضلة التي سببها قميص الطفل، تم السماح له لاحقًا بركوب الطائرة بعد قلب القميص وارتدائه على الوجه الآخر؛ لإخفاء صورة الثعبان، لكن هذه الحادثة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يخفي الطفل "ستيفاني لوكاس" اهتمامه الشديد بالثعابين والعناكب والحشرات؛ وهو ما دفعه لارتداء القميص الذي كان يحتوي صورة ثعبان ضخم.

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