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أنفق عليه "ترامب" المليارات.. "الدفاع الأميركية" تلغي خطط بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

توجيه الأموال المخصصة إلى المشاريع العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" جمال براون في بيان، أنه وفقاً لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلاً لمشاريع عسكرية أخرى.

وبين أن وزارة الدفاع بدأت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي.

وأضاف أن الأموال التي لم يفرج عنها بعد، سيعاد توجيهها إلى المشاريع، التي كانت مخصصة لها في الأصل ولا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني، لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استخدم مليارات الدولارات من ميزانية "البنتاغون" في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016، ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بتعليق بناء الجدار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أنفق عليه "ترامب" المليارات.. "الدفاع الأميركية" تلغي خطط بناء الجدار الحدودي مع المكسيك
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" جمال براون في بيان، أنه وفقاً لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلاً لمشاريع عسكرية أخرى.

وبين أن وزارة الدفاع بدأت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي.

وأضاف أن الأموال التي لم يفرج عنها بعد، سيعاد توجيهها إلى المشاريع، التي كانت مخصصة لها في الأصل ولا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني، لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استخدم مليارات الدولارات من ميزانية "البنتاغون" في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016، ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بتعليق بناء الجدار.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
03:27 PM

أنفق عليه "ترامب" المليارات.. "الدفاع الأميركية" تلغي خطط بناء الجدار الحدودي مع المكسيك

توجيه الأموال المخصصة إلى المشاريع العسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس أنها ألغت كل خطط بناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الذي تم تمويله بأموال مخصصة لها في البداية، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" جمال براون في بيان، أنه وفقاً لإعلان الرئيس جو بايدن، تلغي وزارة الدفاع كل مشاريع بناء الجدار الحدودي المدفوعة بأموال مخصصة أصلاً لمشاريع عسكرية أخرى.

وبين أن وزارة الدفاع بدأت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء مشاريع بناء الحاجز الحدودي.

وأضاف أن الأموال التي لم يفرج عنها بعد، سيعاد توجيهها إلى المشاريع، التي كانت مخصصة لها في الأصل ولا سيما المدارس الخاصة بعائلات العسكريين والبناء في قواعد في الخارج وتأمين معدات لاحتياطي الحرس الوطني، لكنه لم يوضح قيمة الأموال.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب استخدم مليارات الدولارات من ميزانية "البنتاغون" في 2019 و2020 لتمويل جداره المخصص "لمكافحة الهجرة" على الحدود مع المكسيك، الوعد الأساسي الذي قطعه خلال حملته الرئاسية في 2016، ولم تقدم المكسيك ولا الكونغرس الأموال المطلوبة لذلك.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، أصدر الرئيس الحالي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا بتعليق بناء الجدار.

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