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مدرب النصر "روسو" يفرض اللعب بـ "لمسة واحدة".. قبل مواجهة الباطن

كثف فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبقيادة مدرب الأصفر ،الأرجنتيني "روسو "، أدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة خلال الحصة التي جرت، الاثنين، على ملعب النادي، وتكثيف النواحي اللياقية، من خلال الجري حول المستطيل الأخضر والتركيز على السرعات، قبل أن يعمد بعدها روسو إلى النواحي التكتيكية، ويقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تلعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، سلط فيها المدرب الضوء بشكل أكبر على الجمل الفنية ودقة التسليم والتسديد.

النصر الباطن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين دوري المحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب النصر "روسو" يفرض اللعب بـ "لمسة واحدة".. قبل مواجهة الباطن
سبق

كثف فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبقيادة مدرب الأصفر ،الأرجنتيني "روسو "، أدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة خلال الحصة التي جرت، الاثنين، على ملعب النادي، وتكثيف النواحي اللياقية، من خلال الجري حول المستطيل الأخضر والتركيز على السرعات، قبل أن يعمد بعدها روسو إلى النواحي التكتيكية، ويقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تلعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، سلط فيها المدرب الضوء بشكل أكبر على الجمل الفنية ودقة التسليم والتسديد.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:55 PM

مدرب النصر "روسو" يفرض اللعب بـ "لمسة واحدة".. قبل مواجهة الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كثف فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره الباطن، الخميس المقبل، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبقيادة مدرب الأصفر ،الأرجنتيني "روسو "، أدى اللاعبون تدريبات لياقية متنوعة خلال الحصة التي جرت، الاثنين، على ملعب النادي، وتكثيف النواحي اللياقية، من خلال الجري حول المستطيل الأخضر والتركيز على السرعات، قبل أن يعمد بعدها روسو إلى النواحي التكتيكية، ويقسم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تلعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، سلط فيها المدرب الضوء بشكل أكبر على الجمل الفنية ودقة التسليم والتسديد.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

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