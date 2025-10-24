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"المريخي" يطرب جمهور الزعيم بأبيات شعرية ضد "السد"

خلال أمسية حظيت بحضور جماهيري وقدمتها بدور أحمد

أقيمت الأمسية الشعرية الثالثة ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على مسرح أبو بكر سالم في بولفارد الرياض، بحضور الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي، وقدمتها الإعلامية بدور أحمد بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين والإعلاميين وعدد كبير من الجمهور.

وكشفت الأمسية عن قدرة "المريخي" وخبرته في المحافظة على نجوميته المتوهجة طوال 20 عامًا جعلت منه الرقم الصعب من بين شعراء القصيدة النبطية أو المغناة.

وقدم "المريخي" خبراته الإعلامية الكبيرة في السيطرة على المسرح رغم كثرة أعداد الجماهير ونداءاتهم المطالبة ببعض القصائد، وبالذات تلك القصائد التي اشتهرت عبر الأغاني الشهيرة.

وقدم "المريخي"، في البداية قصيدة وطنية، وقال: لن أخرج من المسرح قبل أن يقول الجمهور "خلاص"، وسأقدم قصيدة لجنودنا الأبطال الذين لولاهم بعد الله وولاة أمورنا لما وجدنا في هذا المكان.

وشكر عبدالله حمير القحطاني مدير عام الأمسيات الشعرية في "موسم الرياض"، ثم ألقى قصيدة عن نعمة العقل وفقدانها بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطرب "المريخي" جمهور الهلال ببيتي شعر بمناسبة مباراته الآسيوية أمام السد، قائلاً:

منصور يا عز الملايين بالله

من شجعك ناله من الخير جانب

يا هلال وش سويت فيهم خف الله

راحوا عيال الذيب مثل الأرانب

ثم ألقى قصيدة "سواها قلبي" مشاركاً الجمهور، وبعدها ألقى قصيدة للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وقدم المنشد عبدالعزيز اليامي شيلة الوطن التي أطربت الجمهور وتفاعل معها بقوة وعددًا من الشيلات، ثم رحب بالجمهور وشكر للملك وولي العهد على تواجده بالمسرح ليقدم ما لديه، واصفًا الجمهور بـ"النجوم"، ومرحبًا بوالدته التي حضرت من المنطقة للتواجد في "موسم الرياض".

وأعلنت اللجنة عن الأمسية القادمة والتي سيحييها الشاعر شريان الديحاني من الكويت، والمنشد حسين آل لبيد في 11/4 في البوليفارد والذي ستكون هذه هي الأمسية الثانية التي تقام عليه.

موسم الرياض بولفارد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المريخي" يطرب جمهور الزعيم بأبيات شعرية ضد "السد"
سبق

أقيمت الأمسية الشعرية الثالثة ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على مسرح أبو بكر سالم في بولفارد الرياض، بحضور الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي، وقدمتها الإعلامية بدور أحمد بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين والإعلاميين وعدد كبير من الجمهور.

وكشفت الأمسية عن قدرة "المريخي" وخبرته في المحافظة على نجوميته المتوهجة طوال 20 عامًا جعلت منه الرقم الصعب من بين شعراء القصيدة النبطية أو المغناة.

وقدم "المريخي" خبراته الإعلامية الكبيرة في السيطرة على المسرح رغم كثرة أعداد الجماهير ونداءاتهم المطالبة ببعض القصائد، وبالذات تلك القصائد التي اشتهرت عبر الأغاني الشهيرة.

وقدم "المريخي"، في البداية قصيدة وطنية، وقال: لن أخرج من المسرح قبل أن يقول الجمهور "خلاص"، وسأقدم قصيدة لجنودنا الأبطال الذين لولاهم بعد الله وولاة أمورنا لما وجدنا في هذا المكان.

وشكر عبدالله حمير القحطاني مدير عام الأمسيات الشعرية في "موسم الرياض"، ثم ألقى قصيدة عن نعمة العقل وفقدانها بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطرب "المريخي" جمهور الهلال ببيتي شعر بمناسبة مباراته الآسيوية أمام السد، قائلاً:

منصور يا عز الملايين بالله

من شجعك ناله من الخير جانب

يا هلال وش سويت فيهم خف الله

راحوا عيال الذيب مثل الأرانب

ثم ألقى قصيدة "سواها قلبي" مشاركاً الجمهور، وبعدها ألقى قصيدة للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وقدم المنشد عبدالعزيز اليامي شيلة الوطن التي أطربت الجمهور وتفاعل معها بقوة وعددًا من الشيلات، ثم رحب بالجمهور وشكر للملك وولي العهد على تواجده بالمسرح ليقدم ما لديه، واصفًا الجمهور بـ"النجوم"، ومرحبًا بوالدته التي حضرت من المنطقة للتواجد في "موسم الرياض".

وأعلنت اللجنة عن الأمسية القادمة والتي سيحييها الشاعر شريان الديحاني من الكويت، والمنشد حسين آل لبيد في 11/4 في البوليفارد والذي ستكون هذه هي الأمسية الثانية التي تقام عليه.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
06:05 PM

"المريخي" يطرب جمهور الزعيم بأبيات شعرية ضد "السد"

خلال أمسية حظيت بحضور جماهيري وقدمتها بدور أحمد

A A A
متعب البقمي - الرياض
11
11,051

أقيمت الأمسية الشعرية الثالثة ضمن فعاليات "موسم الرياض"، على مسرح أبو بكر سالم في بولفارد الرياض، بحضور الشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي، وقدمتها الإعلامية بدور أحمد بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين والإعلاميين وعدد كبير من الجمهور.

وكشفت الأمسية عن قدرة "المريخي" وخبرته في المحافظة على نجوميته المتوهجة طوال 20 عامًا جعلت منه الرقم الصعب من بين شعراء القصيدة النبطية أو المغناة.

وقدم "المريخي" خبراته الإعلامية الكبيرة في السيطرة على المسرح رغم كثرة أعداد الجماهير ونداءاتهم المطالبة ببعض القصائد، وبالذات تلك القصائد التي اشتهرت عبر الأغاني الشهيرة.

وقدم "المريخي"، في البداية قصيدة وطنية، وقال: لن أخرج من المسرح قبل أن يقول الجمهور "خلاص"، وسأقدم قصيدة لجنودنا الأبطال الذين لولاهم بعد الله وولاة أمورنا لما وجدنا في هذا المكان.

وشكر عبدالله حمير القحطاني مدير عام الأمسيات الشعرية في "موسم الرياض"، ثم ألقى قصيدة عن نعمة العقل وفقدانها بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.

وأطرب "المريخي" جمهور الهلال ببيتي شعر بمناسبة مباراته الآسيوية أمام السد، قائلاً:

منصور يا عز الملايين بالله

من شجعك ناله من الخير جانب

يا هلال وش سويت فيهم خف الله

راحوا عيال الذيب مثل الأرانب

ثم ألقى قصيدة "سواها قلبي" مشاركاً الجمهور، وبعدها ألقى قصيدة للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وقدم المنشد عبدالعزيز اليامي شيلة الوطن التي أطربت الجمهور وتفاعل معها بقوة وعددًا من الشيلات، ثم رحب بالجمهور وشكر للملك وولي العهد على تواجده بالمسرح ليقدم ما لديه، واصفًا الجمهور بـ"النجوم"، ومرحبًا بوالدته التي حضرت من المنطقة للتواجد في "موسم الرياض".

وأعلنت اللجنة عن الأمسية القادمة والتي سيحييها الشاعر شريان الديحاني من الكويت، والمنشد حسين آل لبيد في 11/4 في البوليفارد والذي ستكون هذه هي الأمسية الثانية التي تقام عليه.

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