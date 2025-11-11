المملكة في طليعة الدول الحاصلة على لقاح "كوفيد-١٩"

التفاصيل الليلة الساعة التاسعة على شاشة "السعودية"

أكدت قناة "السعودية" عبر حسابها في "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

ولفتت إلى أن سيتم عرض مزيد من التفاصيل خلال لقاء في التاسعة من مساء هذه الليلة على شاشتها، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري.