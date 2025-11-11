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المملكة في طليعة الدول الحاصلة على لقاح "كوفيد-١٩"

التفاصيل الليلة الساعة التاسعة على شاشة "السعودية"

أكدت قناة "السعودية" عبر حسابها في "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

ولفتت إلى أن سيتم عرض مزيد من التفاصيل خلال لقاء في التاسعة من مساء هذه الليلة على شاشتها، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري.

بدر العتيبي القصيم علي السحاري القنفذة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة في طليعة الدول الحاصلة على لقاح "كوفيد-١٩"
سبق

أكدت قناة "السعودية" عبر حسابها في "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

ولفتت إلى أن سيتم عرض مزيد من التفاصيل خلال لقاء في التاسعة من مساء هذه الليلة على شاشتها، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
08:02 PM

المملكة في طليعة الدول الحاصلة على لقاح "كوفيد-١٩"

التفاصيل الليلة الساعة التاسعة على شاشة "السعودية"

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مجموعة من المحررين - الرياض
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10,909

أكدت قناة "السعودية" عبر حسابها في "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

ولفتت إلى أن سيتم عرض مزيد من التفاصيل خلال لقاء في التاسعة من مساء هذه الليلة على شاشتها، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري.

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