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الأجهزة الأمنية وبيشة وذوو المفقود "المعاوي" يكثفون الجهود للبحث عنه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة وذوو المفقود "عبدالله محمد المعاوي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد مساء يوم أمس بعد خروجه من منزله بسيارة من نوع ددسن ، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي، أحد أقارب المفقود، إن "قريبه" فقد عصر يوم أمس يقود مركبة من نوع "ددسن" غمارتين لوحة زرقاء بعد خروجه من منزله بحي نمران ببيشة، ولم يُعثر له على أثر؛ مشيرًا إلى أن صحته حين فقدانه كانت جيدة .

وأضاف أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ الشرطة بفقدانه .

وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0532855175

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الأجهزة الأمنية وبيشة وذوو المفقود "المعاوي" يكثفون الجهود للبحث عنه
سبق

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة وذوو المفقود "عبدالله محمد المعاوي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد مساء يوم أمس بعد خروجه من منزله بسيارة من نوع ددسن ، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي، أحد أقارب المفقود، إن "قريبه" فقد عصر يوم أمس يقود مركبة من نوع "ددسن" غمارتين لوحة زرقاء بعد خروجه من منزله بحي نمران ببيشة، ولم يُعثر له على أثر؛ مشيرًا إلى أن صحته حين فقدانه كانت جيدة .

وأضاف أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ الشرطة بفقدانه .

وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0532855175

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
09:32 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
12:55 AM

الأجهزة الأمنية وبيشة وذوو المفقود "المعاوي" يكثفون الجهود للبحث عنه

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
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5,080

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة وذوو المفقود "عبدالله محمد المعاوي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد مساء يوم أمس بعد خروجه من منزله بسيارة من نوع ددسن ، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي، أحد أقارب المفقود، إن "قريبه" فقد عصر يوم أمس يقود مركبة من نوع "ددسن" غمارتين لوحة زرقاء بعد خروجه من منزله بحي نمران ببيشة، ولم يُعثر له على أثر؛ مشيرًا إلى أن صحته حين فقدانه كانت جيدة .

وأضاف أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ الشرطة بفقدانه .

وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0532855175

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

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