في 24 ساعة.. خسائر بشرية للمليشيات الحوثية تتجاوز 200 قتيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية للمليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية للمليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية للمليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أنه نفذ 35 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال التحالف: الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية للمليشيات تجاوزت 200 عنصر إرهابي.