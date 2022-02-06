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"إغاثي" الملك يوزع كسوة الشتاء على 1,000 أسرة من أسر اللاجئين في الأردن

وزع أكثر من 120 طناً من المساعدات في محافظة تخار الأفغانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظتي جرش، إربد بالأردن، 1,150 حقيبة شتوية، و2,300 بطانية، استفاد منها 1,150 أسرة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين بواقع 5,750 فردًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

إلى هذا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 120 طنًّا و800 كيلوغرام من المساعدات شملت 1.600 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، 1.600 بطانية، وذلك في محافظة تخار، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك يوزع كسوة الشتاء على 1,000 أسرة من أسر اللاجئين في الأردن
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظتي جرش، إربد بالأردن، 1,150 حقيبة شتوية، و2,300 بطانية، استفاد منها 1,150 أسرة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين بواقع 5,750 فردًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

إلى هذا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 120 طنًّا و800 كيلوغرام من المساعدات شملت 1.600 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، 1.600 بطانية، وذلك في محافظة تخار، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
04:40 PM
اخر تعديل
06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
09:30 PM

"إغاثي" الملك يوزع كسوة الشتاء على 1,000 أسرة من أسر اللاجئين في الأردن

وزع أكثر من 120 طناً من المساعدات في محافظة تخار الأفغانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظتي جرش، إربد بالأردن، 1,150 حقيبة شتوية، و2,300 بطانية، استفاد منها 1,150 أسرة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين بواقع 5,750 فردًا.

يأتي ذلك ضمن مشروع كسوة الشتاء الذي يستهدف الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن، للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.

إلى هذا واصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس 120 طنًّا و800 كيلوغرام من المساعدات شملت 1.600 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، 1.600 بطانية، وذلك في محافظة تخار، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
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