استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت إبرامز، وبحَثَ خلال اللقاء مع المبعوث الأمريكي التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي لإيران التعاون الإيجابي لتعزيز استقرار المنطقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-11 استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت إبرامز، وبحَثَ خلال اللقاء مع المبعوث الأمريكي التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442 09:14 AM

خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي لإيران التعاون الإيجابي لتعزيز استقرار المنطقة بَحَثَا سبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين





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استقبل نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران إليوت إبرامز، وبحَثَ خلال اللقاء مع المبعوث الأمريكي التعاون الإيجابي المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وسبل التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.