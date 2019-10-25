تعرّف عليها.. 7 فوائد سحرية للشوكولاتة الداكنة

من العناصر الغذائية التي تحسن وظائف الدماغ

الشكولاتة الداكنة لها العديد من العشاق الذين لا يستطيعون الاستغناء عن تناولها، فهي ذات اللون الداكن والمذاق الرائع، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر إيجابيًّا على صحتك.

وتنقل صحيفة "اليوم السابع" عن تقرير على موقع صحي، أن الدراسات الطبية الحديثة تشير إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكنها تحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ولها العديد من الفوائد الغذائية الأخرى، ومنها:

* تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية

إذا كنت من عشاق الشوكولاتة الداكنة، فأنت تمد جسمك بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحتك، فهي تحتوي على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان ومحملة بالمعادن ومنها المغنسيوم، والنحاس، والمنجنيز، والبوتاسيوم والفسفور والزنك.

* منبهة للمخ

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على منبهات مثل الكافيين والثيوبرومين، ولكن من غير المرجح أن تُبقيك مستيقظًا في الليل؛ حيث إن كمية الكافيين قليلة جدًّا مقارنة بالقهوة.

* مصدر قوي لمضادات الأكسدة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة المهمة للجسم أكثر من معظم الأطعمة الأخرى، ومضادات الأكسدة تحمى الجسم من الأمراض المختلفة.

* تُحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم

تعمل المركبات المتواجدة في الشوكولاتة الداكنة على تحسين تدفق الدم في الشرايين وتسبب انخفاضًا في نسبة ضغط الدم؛ حيث تحفز مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة بطانة الشرايين؛ ولذا يمكن أن تحسن تدفق الدم وتخفض ضغط الدم.

* تقليل الكوليسترول

يمكن أن يؤدي استهلاك الشوكولاتة الداكنة إلى تحسين العديد من عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب، وتناولها يساعد بشكل كبير في تقليل فرص ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وتعمل علي تنظيم نسبته.

* تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

يبدو أن المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحماية من أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يتسبب ذلك في انخفاض نسبة الكوليسترول في الشرايين؛ مما يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

* تحسن وظائف الدماغ

تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين وظيفة دماغك؛ حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على متطوعين أصحاء أن تناول نسبة عالية من الشوكولاتة الداكنة لمدة 5 أيام يحسن تدفق الدم إلى الدماغ.