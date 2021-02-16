"التجارة" تغلق "مارينا مول" بالرياض لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة -بالتعاون مع "البلدية"- "مارينا مول" بالرياض؛ لوجود مخالفات متكررة وتجاوزات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة -بالتعاون مع "البلدية"- "مارينا مول" بالرياض؛ لوجود مخالفات متكررة وتجاوزات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة -بالتعاون مع "البلدية"- "مارينا مول" بالرياض؛ لوجود مخالفات متكررة وتجاوزات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة -بالتعاون مع "البلدية"- "مارينا مول" بالرياض؛ لوجود مخالفات متكررة وتجاوزات، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.