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رئيس أفريقيا الوسطى يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

قدّم شكره لقيادة المملكة على المشروعات التي تنفذ داخل بلاده

استقبل الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمّل الرئيس، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وقال "توادير" إن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية والإقليمية، كما قدم شكره للصندوق السعودي للتنمية على المشروعات التي يقوم بها في بلاده، بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما التقى "قطان"، وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة خارجية أفريقيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس أفريقيا الوسطى يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية
سبق

استقبل الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمّل الرئيس، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وقال "توادير" إن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية والإقليمية، كما قدم شكره للصندوق السعودي للتنمية على المشروعات التي يقوم بها في بلاده، بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما التقى "قطان"، وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة خارجية أفريقيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
05:58 PM

رئيس أفريقيا الوسطى يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

قدّم شكره لقيادة المملكة على المشروعات التي تنفذ داخل بلاده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمّل الرئيس، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وقال "توادير" إن بلاده تقف مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية والإقليمية، كما قدم شكره للصندوق السعودي للتنمية على المشروعات التي يقوم بها في بلاده، بتوجيهات من القيادة الحكيمة.

وشهد الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

كما التقى "قطان"، وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج سيلفي بايبوتيمون، في مقر وزارة خارجية أفريقيا الوسطى.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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