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بعثات السد والوحدات وفولاذ تغادر المملكة بعد انتهاء مشاركتها الآسيوية

غادرت الرياض، اليوم الجمعة، بعثات فرق السد القطري، الوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا التي أقيمت في الرياض بمشاركة نادي النصر.

وكان في وداع بعثات الفرق الثلاثة لدى مغادرتها الرياض فريق من العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن فريق النصر السعودي حسم صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث حصد 11 نقطة مقابل 10 نقاط للسد و7 نقاط للوحدات، فيما تذيل فولاد المجموعة برصيد 5 نقاط.

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بعثات السد والوحدات وفولاذ تغادر المملكة بعد انتهاء مشاركتها الآسيوية
سبق

غادرت الرياض، اليوم الجمعة، بعثات فرق السد القطري، الوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا التي أقيمت في الرياض بمشاركة نادي النصر.

وكان في وداع بعثات الفرق الثلاثة لدى مغادرتها الرياض فريق من العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن فريق النصر السعودي حسم صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث حصد 11 نقطة مقابل 10 نقاط للسد و7 نقاط للوحدات، فيما تذيل فولاد المجموعة برصيد 5 نقاط.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
10:41 PM

بعثات السد والوحدات وفولاذ تغادر المملكة بعد انتهاء مشاركتها الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادرت الرياض، اليوم الجمعة، بعثات فرق السد القطري، الوحدات الأردني وفولاد خوزستان الإيراني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا التي أقيمت في الرياض بمشاركة نادي النصر.

وكان في وداع بعثات الفرق الثلاثة لدى مغادرتها الرياض فريق من العلاقات الدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

يذكر أن فريق النصر السعودي حسم صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث حصد 11 نقطة مقابل 10 نقاط للسد و7 نقاط للوحدات، فيما تذيل فولاد المجموعة برصيد 5 نقاط.

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