غدًا.. انطلاق أول مزاد علني عبر البث الفضائي لـ5 عقارات استثمارية

تنظمه "إتقان" من خلال 3 قنوات فضائية.. مواكبة لظروف الجائحة

‬ ينطلق غدًا الأحد، أول مزاد علني بالمملكة عبر البث المباشر الفضائي والبث الرقمي "عن بُعد"؛ لتسويق خمسة عقارات استثمارية مميزة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، والذي تنظمه شركة إتقان العقارية.

ويأتي المزاد نظرًا لظروف جائحة كورونا، والتزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها الجهات المختصة في المملكة.

وتأتي هذه التجربة بهدف تطوير وتعميم استخدام بدائل مرنة لتنفيذ المزادات خلال فترة تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، ومواكبة للتحول الرقمي وإيجاد البدائل الآمنة عالية الشفافية.

ويقام المزاد المرئي بتوظيف الوسائل التقنية عن بُعد للمزايدين؛ بحيث يتم نقل المزاد عبر البث المباشر لثلاث قنوات فضائية (الساحة، والوسام، والمرقاب)، كما سيتم نقل الحدث من خلال البث عبر حسابات شركة إتقان العقارية على "تويتر" و"يوتيوب".

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد: العقارات الخمسة التي سيُجرى عليها المزاد هي أرض الخالدية بمساحة تُقَدّر بـ32.904 أمتار مربعة تقع في التقاء طريق الخرج مع الطريق الدائري الجنوبي، وعمارة البطحاء الجديدة بمساحة تُقَدر بـ3.153.97 مترًا مربعًا، تضم: (26 مكتبًا، و27 معرضًا و70 شقة، ومستودعين)، ويصل دخلها السنوي لنحو 5.411.889 ريالًا.

وأضاف: يأتي العقار الثالث لمجمع العليا بمساحة تُقَدّر بـ5.965.65 مترًا مربعًا، يضم: (17 معرضًا، و40 شقة، وملحقين)، ويصل دخلها السنوي لنحو 1.782.100 ريال؛ فيما يأتي المزاد الرابع لمستودع في جدة تبلغ مساحته 25.000 مترًا مربعًا يقع في حي السروات في محافظة جدة.

وأردف "الرشيد": العقار الخامس والأخير سيكون على أرض البغدادية، وهي أرض فضاء على مساحة إجمالية بـ2770 مترًا، تقع في حي البغدادية بمدينة جدة بالقرب من البحر على طريق الأندلس الذي يُعد من الطرق الرئيسية والنافذة على طريق مكة المكرمة وكذلك وسط البلد.

وعن شرط الدخول في المزايدة، قال "الرشيد": على المزايد التوقيع على كراسة الشروط قبل موعد المزاد الذي ينطلق غدًا الأحد؛ وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن المزاد؛ دعا "الرشيد" إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو الاتصال بالرقم الموحد لشركة إتقان العقارية، (0500002020 - 920001019) أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن المزاد سيُنقل مباشرة تمام الرابعة عصرًا غدًا على القنوات الفضائية التالية: (الساحة، المرقاب، الوسام)، بالإضافة إلى منصات إتقان العقارية بالتواصل الاجتماعي.