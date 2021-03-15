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درجات حرارة مرتفعة الأيام الـ 3 المقبلة بالرياض ومناطق عدة

المركز الوطني للأرصاد: توقعات بارتفاع ملموس في "العظمى"

قال المركز الوطني للأرصاد، إن التوقعات تشير إلى تأثر مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة"، بارتفاعٍ ملموسٍ في درجات الحرارة العظمى.

وقال المركز إن التوقعات تشير إلى حدوث هذا التغير الجوي، أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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درجات حرارة مرتفعة الأيام الـ 3 المقبلة بالرياض ومناطق عدة
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد، إن التوقعات تشير إلى تأثر مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة"، بارتفاعٍ ملموسٍ في درجات الحرارة العظمى.

وقال المركز إن التوقعات تشير إلى حدوث هذا التغير الجوي، أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:38 PM

درجات حرارة مرتفعة الأيام الـ 3 المقبلة بالرياض ومناطق عدة

المركز الوطني للأرصاد: توقعات بارتفاع ملموس في "العظمى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للأرصاد، إن التوقعات تشير إلى تأثر مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة"، بارتفاعٍ ملموسٍ في درجات الحرارة العظمى.

وقال المركز إن التوقعات تشير إلى حدوث هذا التغير الجوي، أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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