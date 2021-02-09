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العراق.. إعدام 5 مُدانِين بالإرهاب

بعد تصديق رئاسة الجمهورية

أعدمت السلطات خمسة عراقيين مدانين بالإرهاب، اليوم (الثلاثاء)، في سجن الناصرية في جنوب العراق؛ بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وبيّنت المصادر أن القضاء حصل على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكمًا بالإعدام بتهم ارتكاب أعمال إجرامية أو إرهابية.

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العراق.. إعدام 5 مُدانِين بالإرهاب
سبق

أعدمت السلطات خمسة عراقيين مدانين بالإرهاب، اليوم (الثلاثاء)، في سجن الناصرية في جنوب العراق؛ بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وبيّنت المصادر أن القضاء حصل على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكمًا بالإعدام بتهم ارتكاب أعمال إجرامية أو إرهابية.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:18 PM

العراق.. إعدام 5 مُدانِين بالإرهاب

بعد تصديق رئاسة الجمهورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعدمت السلطات خمسة عراقيين مدانين بالإرهاب، اليوم (الثلاثاء)، في سجن الناصرية في جنوب العراق؛ بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وبيّنت المصادر أن القضاء حصل على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة صادقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضافت أن الرئاسة صادقت على أكثر من 340 حكمًا بالإعدام بتهم ارتكاب أعمال إجرامية أو إرهابية.

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