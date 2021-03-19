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سيجارته وكوب مائها.. موقف محرج لمذيع بقناة "فوكس"!

استراحة إعلانية أعقبها نكات وممازحة.. وقوله: "استمتعوا بها"

تبادل مذيعا "فوكس نيوز" شون هانيتي، ولورا إنغراهام، النكات، مساء الخميس، بعد أن أظهرت الكاميرا "هانيتي" وهو يدخن سيجارة إلكترونية خلال استراحة إعلانية.

وسخرت "إنغراهام" من زميلها، بعد أن ظهر "هانيتي" وفي فمه سيجارة إلكترونية فيما كان يقرأ أوراقاً على طاولته، قبل أن ينتبه إلى أن بث البرنامج الذي يذاع في وقت الذروة عاد من الإعلان، ليخرج السيجارة من فمه بسرعة.


وبدا "هانيتي" محرجاً أمام الكاميرا، قبل أن يعود إلى فقرة تتحدث عن النائب الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا.

المذيعة "إنغراهام" وعندما تحولت الكاميرا إليها لتقديم برنامجها، ظهرت وفي يدها كوب ماء، ممازحة زميلها بالقول: "انتظروا، هل أنا على الكاميرا الآن؟"، فيما كان "هانيتي" يضحك.

وأضافت "إنغراهام" أن "هذا يحدث للأفضل بيننا، هانيتي"، وتابعت أن هذه اللحظات اللطيفة تبقى إلى الأبد.

وردّ "هانيتي" قبل أن يختتم البرنامج بالقول: "استمتعوا بها!".

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سيجارته وكوب مائها.. موقف محرج لمذيع بقناة "فوكس"!
سبق

تبادل مذيعا "فوكس نيوز" شون هانيتي، ولورا إنغراهام، النكات، مساء الخميس، بعد أن أظهرت الكاميرا "هانيتي" وهو يدخن سيجارة إلكترونية خلال استراحة إعلانية.

وسخرت "إنغراهام" من زميلها، بعد أن ظهر "هانيتي" وفي فمه سيجارة إلكترونية فيما كان يقرأ أوراقاً على طاولته، قبل أن ينتبه إلى أن بث البرنامج الذي يذاع في وقت الذروة عاد من الإعلان، ليخرج السيجارة من فمه بسرعة.


وبدا "هانيتي" محرجاً أمام الكاميرا، قبل أن يعود إلى فقرة تتحدث عن النائب الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا.

المذيعة "إنغراهام" وعندما تحولت الكاميرا إليها لتقديم برنامجها، ظهرت وفي يدها كوب ماء، ممازحة زميلها بالقول: "انتظروا، هل أنا على الكاميرا الآن؟"، فيما كان "هانيتي" يضحك.

وأضافت "إنغراهام" أن "هذا يحدث للأفضل بيننا، هانيتي"، وتابعت أن هذه اللحظات اللطيفة تبقى إلى الأبد.

وردّ "هانيتي" قبل أن يختتم البرنامج بالقول: "استمتعوا بها!".

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
07:44 PM

سيجارته وكوب مائها.. موقف محرج لمذيع بقناة "فوكس"!

استراحة إعلانية أعقبها نكات وممازحة.. وقوله: "استمتعوا بها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبادل مذيعا "فوكس نيوز" شون هانيتي، ولورا إنغراهام، النكات، مساء الخميس، بعد أن أظهرت الكاميرا "هانيتي" وهو يدخن سيجارة إلكترونية خلال استراحة إعلانية.

وسخرت "إنغراهام" من زميلها، بعد أن ظهر "هانيتي" وفي فمه سيجارة إلكترونية فيما كان يقرأ أوراقاً على طاولته، قبل أن ينتبه إلى أن بث البرنامج الذي يذاع في وقت الذروة عاد من الإعلان، ليخرج السيجارة من فمه بسرعة.


وبدا "هانيتي" محرجاً أمام الكاميرا، قبل أن يعود إلى فقرة تتحدث عن النائب الديمقراطي إريك سوالويل من كاليفورنيا.

المذيعة "إنغراهام" وعندما تحولت الكاميرا إليها لتقديم برنامجها، ظهرت وفي يدها كوب ماء، ممازحة زميلها بالقول: "انتظروا، هل أنا على الكاميرا الآن؟"، فيما كان "هانيتي" يضحك.

وأضافت "إنغراهام" أن "هذا يحدث للأفضل بيننا، هانيتي"، وتابعت أن هذه اللحظات اللطيفة تبقى إلى الأبد.

وردّ "هانيتي" قبل أن يختتم البرنامج بالقول: "استمتعوا بها!".

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