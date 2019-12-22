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"البقمي" مديرًا للدفاع المدني بإدارة تربة

أصدر مدير عام الدفاع المدني، قرارًا بتعيين العقيد ناصر بن حمدان البقمي، مديرًا لإدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة.

وثمّن العقيد "البقمي" هذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ لدعمهما اللامحدود لهذا الجهاز.

يذكر أن "البقمي" من الكفاءات المميزة في مجال عمله، وتدرّج في المهام الوظيفية من خلال العمل الميداني والإداري.

مدير عام الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"البقمي" مديرًا للدفاع المدني بإدارة تربة
سبق

أصدر مدير عام الدفاع المدني، قرارًا بتعيين العقيد ناصر بن حمدان البقمي، مديرًا لإدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة.

وثمّن العقيد "البقمي" هذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ لدعمهما اللامحدود لهذا الجهاز.

يذكر أن "البقمي" من الكفاءات المميزة في مجال عمله، وتدرّج في المهام الوظيفية من خلال العمل الميداني والإداري.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
05:16 PM

"البقمي" مديرًا للدفاع المدني بإدارة تربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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أصدر مدير عام الدفاع المدني، قرارًا بتعيين العقيد ناصر بن حمدان البقمي، مديرًا لإدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة.

وثمّن العقيد "البقمي" هذه الثقة الغالية، واعدًا بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وأعرب عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ لدعمهما اللامحدود لهذا الجهاز.

يذكر أن "البقمي" من الكفاءات المميزة في مجال عمله، وتدرّج في المهام الوظيفية من خلال العمل الميداني والإداري.

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